保德信預計2025上半年 首檔 ETF 將掛牌
台積電（2330）帶頭衝，台股12日再創歷史新高。保德信投信總經理梅以德表示，「績效」是任何投資產品的核心，為呼應政府推動外資深耕台灣，保德信也預計2025上半年，首檔台股相關ETF將掛牌。
在全球趨勢上，梅以德指出，全球投資趨勢正在從共同基金轉向ETF，該趨勢不僅在台灣可見，在美國乃至全球市場皆是如此。而ETF的優勢包括，交易方便性、低成本、透明度較為公開等。
另外，在美國保德信已經在發展「主動型ETF」，且成長率更快，台灣礙於法規問題，因此尚未發行。他指出，即使是主動型ETF，也都會每天揭露全持股，因此相當公開透明，同時吸引現在多數年輕人選擇ETF投資，再考慮其它基金。
梅以德強調，雖然趨勢在變，但策略、及產品本質的內在邏輯是一致的，首重「績效」表現。因此，只是用「包裝」方式，從過去共同基金變成了現在的ETF。在保德信團隊的立場，並不會因為要做ETF而放棄共同基金，最重要的是，提升產品核心的操作能力和績效，讓客戶獲得滿意的果實。
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