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台股站穩2萬點以來低碳市值 ETF 熱 00923漲幅居市值型之冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
加權指數4/22站穩兩萬點之上以來，市值型台股ETF表現。（資料來源：CMoney、2024/06/11）
加權指數4/22站穩兩萬點之上以來，市值型台股ETF表現。（資料來源：CMoney、2024/06/11）

在基本面復甦，及AI科技題材激勵下，台股大盤多頭氣盛，自4月26日加權指數站穩兩萬點關卡以來，截至6月11日止，不僅數次寫下歷史收盤新高，累積漲幅更達8.31%，連帶台股市值型ETF表現同步跟漲同慶，若以4/26~6/11期間台股市值型ETF表現前十名來看，其中又尤以選股同步考量ESG低碳因子的00923表現最突出，累積漲幅近11.19%，其次則為006203和0050，分別上漲11.12%和11.09%。

財富管理專家表示，大盤反彈站穩兩萬點，台股市值型ETF表現也跟著走高，其中以00923群益台ESG低碳50表現拔頭籌，進一步探究其表現突出的原因，在於其不僅是科技含量最高的台股市值型ETF，「Nvidia概念股」持有檔數也居市值型ETF之冠。

另外，00923選股上本就秉持精選ESG優異與低碳特性的產業龍頭股之精神，故產業配置上，降低排碳風險高的傳產股，布局碳排衝擊較低的龍頭科技股，在尤AI領航驅動的多頭行情下，既能更全面的參與AI科技盛世，也能同步順勢布局全球低碳趨勢下的商機，財富管理專家認為，相較傳統市值型ETF，00923這類低碳市值ETF更具利基。

群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人邱郁茹表示，科技權值股不僅是推升台股這波行情的功臣，後續在AI領航趨勢未變、需求看增之下，預期科技股仍將維持相對強勢，此外，隨著台灣加緊淨零轉型腳步與世界接軌，具有ESG低碳概念的台股企業也將是資金未來布局之重點，主因低碳股相對能避開碳費碳稅的衝擊，在營運獲利上也可望維持較為穩健的表現。

邱郁茹強調，投資人除了自行選股外，也可透過成分股篩選結合低碳市值龍頭，即ESG評分高且碳密度低特點，能兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳市值型ETF來佈局，掌握台股後市行情。

ESG ETF 台股

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