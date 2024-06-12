00687B不怕買貴或買不到…投資最有效益！ 不敗教主：定期定額+逢低加碼+股利買回

美國今年有無機會降息，降息幅度為多少？一直牽動投資人的敏感神經，根據6月5日出爐有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，5月民間就業人口增幅遜於預期，市場對於降息預期再度加溫。根據芝商所FedWatch工具，9月降息機率已由上月底的不到50％竄升至67％，並預期年底前降息2次。

降息會引導債券殖利率下降，相對的就是債券的價格上升，特別是長天期的美國政府公債，存續期間越長對利率就越敏感，因此降息時所帶來的資本利得空間也就越大！以國泰20年美債（00687B）為例，目前平均存續期間為16.44年，如果未來殖利率下降1%，16.44年就會少收16.44%的債息，因此債券價格會上漲16.44%來彌補。

2022年美國開始暴力升息，債券的殖利率也跟著上升，去年10月底美債殖利率觸及5%高點，市場開始瘋搶美債ETF來領高息。由於投資人的熱烈湧入，各檔美債ETF也陸續追加募集，導致規模不斷成長。從下圖的比較可以看出，00687B，因成交量大且溢價幅度小，受到投資人的喜愛，今年以來追加募集次數最多達6次，規模增胖也最多。

在這邊提醒一下，當投資人大舉買進時，就要注意供需失衡有可能導致債券ETF的溢價，當大幅溢價（股價>淨值）時，就表示投資人買貴了，不僅會降低殖利率也會壓縮未來的獲利空間，去年我觀察到某檔美債ETF因為供需失衡，大幅溢價高達4%以上，等於把一年的股利都吃光了，所以千萬不要買進大幅溢價的ETF。00687B的溢價幅度在合理範圍，日成交量與成交金額也都夠大，投資人不怕買貴或是買不到，投資最有效益。

儘管美國公債相當安全，現在的殖利率也不錯，未來降息時還有機會賺取資本利得。但是債券ETF這麼多要怎麼選呢？就是要挑選成交量夠大，且沒有大幅溢價的。因為大幅溢價就是買貴，付出更多的成本就會降低報酬率。由於00679B過去的溢價幅度較高（投資人買貴），導致今年以來報酬率輸給00687B將近1%。所以千萬要記得，不要買大幅溢價的ETF。

在債券ETF的操作方面，雖然降息時間點較預期延後，但 Powell 表示長期通膨會維持下滑趨勢，因此未來肯定會降息，長期仍有資本利得空間可以期待，只是要有耐心等待。如剛剛所提到的，投資00687B可以參與美國政府公債的未來行情，在等待降息的前夕，投資人可以採用「定期定額+逢低加碼+股利買回」的策略來長期投資，降息後，才有機會賺到長天期美債價差。

或是趁著除息前買進，先領配息再賺價差，本月00687B宣布配息0.34元，換算年化配息率有4.5%，以安全性這麼高的資產來說，這個息率非常不錯，本次配息最後買進日在6/19，提供給大家參考。

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