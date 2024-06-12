00918搭上黃仁勳概念股！6月18最後上車日 達人提3迷思：多頭時期要抱緊

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聯合新聞網／ 郭莉芳理財講堂
高股息ETF在市場上熱度依舊。台股示意圖／聯合報系資料照
高股息ETF在市場上熱度依舊。台股示意圖／聯合報系資料照

高股息ETF的熱潮似乎還是很熱，最近受邀的Podcast或是YT節目約訪，有的還指定談高股息ETF，因為節目單位指定聊的題目，我整理了高股息ETF的選擇原則與迷思，也很適合分享給大家。

先來談迷思：

迷思1、每股申購價才10元、15元，存股很便宜？

淨值便宜不代表股價便宜！

上市就破發的ETF目前還繼續躺平中，既然選擇高股息ETF，重點在於配息率是否穩定。

與其選擇未來還不知道會配多少的新ETF，我總是希望粉絲們把重點放在已經拿到的，比較實際。

就以下周6月19日即將除息的00918為例，最近四季的單次配息率都超過3%，等於是這一年累計的配息率超過13%，這還不包含這一年來淨值的漲幅，對於想要穩穩收股息的人來說，配息率又穩又好，這才是最關鍵的。

迷思2、可以股利與價差雙頭賺？

這個是我本人的慘痛經歷，只能說，遇上股市不回頭的多頭市場，這個策略不管用。

曾經在今年第一季，我原本會把已經轉到價差的高股息ETF先賣出，等除權日後再買回，這個險招適用於非常貼盤的人，進出手較都要快，不適合太忙碌的人，也不適合填息速度快的標的。

例如我上次分享過在3月中底賣出00918，想賺一波價差，但上一次它3天就填息了，我獲利了結出來的資金在當下也沒有找到更好的標的。（因為我的口袋標的當時股價也不低，如果想要換檔操作，我也是買不下手）

結果就是，買不回來了，即使趁後來震盪時間撿回幾張，但成本價還是遠高於去年的進場價，又何必白忙一場。

這時候，我只能看著00918的淨值走勢圖，提醒下次不要再繼續犯蠢了，尤其是台股在AI熱潮加持下，看來多頭格局不變，股息價差兩頭賺這個策略式的不適用多頭市場。

迷思3、配息金額高，不代表配息率高

這也是大家常問的問題，是不是選配息金額越高的ETF越好？

如果是月配的，就請把過去3次的配息紀錄加起來的總額，再來跟季配息的相比，即使加起來的金額比較高，也不見得最好，因為配息金額除以淨值所得出的配息率，才是真功夫，

既然要選高股息ETF，該選的就是配息率高的，而不是配息最高的。

而且，單次配息金額高，也不算什麼，如果是季配型的標的，請至少看過往三季的配息紀錄；如果是月配型的標的，起碼要看過去半年的配息紀錄，至少維持半年6次、或是3季3次以上的高配息率，才值得考慮。

而且在輝達黃仁勳跟一票科技大咖旋風式訪台後，我覺得好標的，還是要抱好、抱緊，因為我去看了00918的前十大持股，有四檔「輝達供應鏈」相關個股，含「輝」量的成分不低，在還沒買進股價5年漲30倍的輝達前，我也是能擁有具有輝達概念的持股，也算是有搭上AI浪潮吧！

今天周三，離00918這次配息的最後買進日6月18日還有幾天，如果想要魚（股息）與熊掌（高填息能力）兼得，也想搭上一波輝達概念風潮的話，還有機會。

當然，如果你手上已經有了，記得繼續抱緊處理。

◎本文內容已獲郭莉芳理財講堂授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00918大華優利高填息30 ETF 輝達 黃仁勳

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還是有很多人瞧不起ETF，特別是高股息的ETF。現在也很多酸酸會說現在是多頭市場，高股息ETF配發當然能10%以上，但多頭結束後很可能只能配發6-8%。

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