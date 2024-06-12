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00919、00713配息新高！認賠出場到「靠被動收入生活」 達人：存股是底氣
轉眼來到了六月份，六月除了屈原、粽子、滑龍舟以外，還有00713和00919除息。
00713本季除息1.5元
6月19日除息，最晚6月18日買進
瑞奇媽目前持有13張+些許零股
00919本季除息0.7元
6月24日除息，最晚6月21日買進
瑞奇媽目前持有50張+些許零股
始感受到存股的紅利
曾經我也覺得，「怎麼可能能把一支股票買到超過20張甚至30張？更別提破百張了！」，那時打開我的股票戶頭，玲琅滿目、標的物五花八門，很多時候大家都在正報酬，我卻還是綠的！
我花了一段時間慢慢整理我的股票，認賠出場或是換標的，這中間也損失了10幾萬，但如果到現在還緊抱不願放手，我的報酬絕對不可能像現在這樣。
逃離職場的可能性
從「完全不知道」有不工作靠被動收入生活，到「怎麼可能」可以有不工作靠被動收入生活，到「真的有可能嗎？」的懷疑態度，再到「不如來試試看」，到現在「有部分的生活擔子可以交棒給被動收入」，再到計畫明年：「應該可以離職去看看別的可能和機會」。
不！「可以離職去看看別的可能和機會」，我想給它一個肯定句。
目前的被動收入對於很多人來說可能還是太少，但它是我的底氣墊腳石，踏著它，我摸到了希望的梯子。
打造被動收入就是這麼的神奇，不敢說明天突然沒工作我也沒關係，但不至於太擔心是肯定的。
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