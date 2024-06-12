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凱基 ETF 00950B 追蹤指數 追求票息與資本利得合一的全戰力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
與台灣掛牌的債券ETF追蹤指數報酬相比。(資料來源：Bloomberg)
與台灣掛牌的債券ETF追蹤指數報酬相比。(資料來源：Bloomberg)

近期美國經濟、通膨與就業數據陸續出爐，5月美國服務業 PMI 回升至53.8，遠優於市場預期的50.8，新增非農就業增加至27.2萬人，薪資年增上升至4.1%。然而失業率小幅升至4.0%，顯示美國勞動市場呈現溫和放緩，而非失控狀態。通膨數據持續呈現緩降狀態，因此聯準會官員談話延續謹慎論調，普遍預期須維持更⾧的高利率環境，以致市場今年底前降息預期轉變1~2碼。凱基投信表示，美國聯準會降息預期遞延的情況下，債券投資應看重票息與資本利得的加總戰力。

回測過去5年「彭博全球美元A級公司債券指數」-凱基全球10年期以上美元A級公司債券 ETF 基金（00950B）所追蹤指數，與其他台灣上市債券 ETF 所追蹤指數表現相較，可以發現當各債種都身陷風暴全面呈現下跌的近3年時期，凱基A級公司債（00950B）所追蹤指數的跌幅相對輕微，不僅跌幅比美國公債 ETF 追蹤指數小，也比其他投資等級債 ETF 追蹤指數的跌幅相對收斂；當近一年及近五年美國公債 ETF 追蹤指數還深陷泥淖時，凱基A級公司債（00950B）追蹤指數已經率先收復失土繳出明顯領先其他投資等級債 ETF 追蹤指數的正報酬；而各債種全線上漲的近6個月期間，凱基A級公司債（00950B）追蹤指數也媲美其他投資等級債 ETF 追蹤指數同樣繳出雙位數報酬。

預定基金經理人鄭翰紘表示，凱基A級公司債（00950B）追蹤指數只投資信評中段的A級公司債，並加上4.5%的票息地板設計，以換取更多息收機會；另納入債券到期日介於10-15年的中天期債券布局，以降低利率風險的影響。鄭翰紘進一步說明，追蹤指數市場布局聚焦美、比利時、英、澳洲等成熟國家，

產業布局囊括非循環消費、銀行、電力、保險、科技、運輸、能源、通運、資本財各產業中的優質發債企業，以確保債券發行商的債信品質。

鄭翰紘指出，凱基A級公司債（00950B）追蹤指數經過純化再進化的設計後，鍛造出信用風險、利率風險、投資機會全兼顧的A級公司債 ETF。截至5月底為止，00950B追蹤指數平均票息率5.41%，平均殖利率5.58%，不失為殖利率高原區的鎖利好工具。凱基A級公司債（00950B）預計6月19日開始募集，發行價15元，搭配首檔月底領息的月月配債券 ETF 設計，可望作為完備現金流規劃的投資優選。

ETF 公司債 美國公債

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