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00940募集太狂暴…致00944、00946冷清？ 專家提2點：是「校正回歸」市場合理樣子

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
高股息ETF的受益人數極多。台股示意圖／聯合報系資料照
高股息ETF的受益人數極多。台股示意圖／聯合報系資料照

台灣投資人在經歷了統一台灣高息動能（00939）和元大臺灣價值高息（00940）的瘋狂後，高股息ETF似乎有退燒跡象，不論是00940叩關100萬受益人失敗，或00939股東數倒退，再到3檔新月月配高股息ETF群益科技高息成長（00946）、野村趨勢動能高息（00944）、兆豐電子高息等權（00943）募集冷清，高股息ETF退燒了嗎？

以下為影音內容：

上半年有中信上游半導體（00941）成立規模就超過以往平均的150億，來到175億；然而隨後統一台灣高息動能（00939）又再以531億突破紀錄；當市場還在驚訝時，元大台灣價值高息（00940）以一種瘋狂的姿態在申購後達到1752億元的規模，甚至引發「00940之亂」。

不過沒想到00940上市之後竟破發，股東人數也遲遲沒有突破百萬大關，甚至還出現受益人數減少的情況，連00939也同樣發生股東減少的情形。號稱是00919親妹妹的群益科技高息成長（00946），發行價10元，不過最後募集45億；15元發行價的野村趨勢動能高息（00944）募了13億；兆豐電子高息等權（00943）則是12億。

這3檔高股息ETF加起來的成果，連成立規模排行榜前10都進不去，受益人數也只是00940的零頭，是因為00940募集太狂暴，所以把市場上的錢都吸光、過去沒投資也不認識ETF的人通通拉進來，新ETF才沒有燃料嗎？

還是因為台股不創新高，對比之下上市就破發至今的00940，讓不少投資人變得保守觀望？高股息ETF、ETF如今退燒了嗎？

1、英雄不怕出身低

目前人氣排名前5的ETF通通都是高股息，分別是00878、0056、00919、00940、00929。

以00878為例，有128萬股東、2800億的規模，當年募集金額67億。00929是台灣第一檔月月配高股息ETF，募集成績為54億元。

00878、00929的案例說明是00939、00940太誇張，不該當成常態，新高股息這波「校正回歸」才是市場比較合理的樣子。

2、高股息ETF無法擋

雖然經歷00939、00940之後市場似乎稍緩，不過高股息大軍一仍主宰台股市場，而且實力不斷增強，長期保持高速發展，可以說高股息就是台灣投資人的最愛。

台灣ETF（國內型股票）經過許多年的發展，從2020年開始大爆發，節制2023年底，48檔ETF總規模達到1兆4111億，投資人數也從2010年的4萬6968人，到2023年時總受益人數拉到了617萬1908人。

截至5月底共有53檔ETF，總規模超過2兆、總受益人數破827萬，其中有22檔屬於高股息ETF、規模達1兆4205億元、受益人數611萬人；毫無疑問，高股息ETF就是台股代表，吸走超過7成資金與投資人，就算靠調暴買00939、00940的人潮，台股ETF還是比去年去年成長不少。

股市如此熱絡，其實大可不必擔心特別幾檔會破壞市場。

◎本文內容已獲懶錢包 Lazy Wallet授權，未經同意禁止取用轉載。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00943兆豐台灣電子成長高息等權重 00944野村台灣趨勢動能高股息 00946群益科技高息成長 ETF 月配息

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