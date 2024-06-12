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台股 ETF 受益人845萬創15周新高 00919周增1.5萬人最旺

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近一周台股ETF受益人變化。（資料來源︰CMONEY、2024/6/7）
近一周台股ETF受益人變化。（資料來源︰CMONEY、2024/6/7）

根據台股 ETF 集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股 ETF 受益人最新一周增加85,810人，來到845萬7,010人為連續15周創新高，進一步觀察，上周61檔台股 ETF 中受益人增加的有39檔，其中群益台灣精選高息ETF（00919）周增加1.52萬人奪下人氣王。其他增加前五名分別為00936、00918、00878、00929，減少部分以00940減少7,200人最多，其次00900減少3,921人。

據了解，00919第五次配息期前公告將配0.7元，年化配息率連續五季衝破10%刷新台股 ETF 配息紀錄，5月底公告一出，買盤持續挹注，搶在除息前上車的投資人源源不斷，顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股 ETF。00919即將在6月24日進行第五次配息，百分百的填息率與抗跌跟漲的投資契機，讓許多投資人提前卡位，參與除息最後買進日為6月21日。

財富管理業者表示，ETF 如果打出「高股息」的名號，就必須有這樣的能力去配高息，進一步分析00919受歡迎的關鍵，在於擁有5月底精準卡位已公布的高息股並將已配息的個股排除成分股，此外也以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，整體而言就是精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的行情股。

財富管理業者認為，00919亦有收益平準金機制，股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋，從過去四次配息紀錄來看，00919連續配出10%的年化配息率，且次次都填息，穩定配高息的台股高息 ETF 名符其實。

群益台灣精選高息 ETF（00919）基金經理人謝明志表示，市場資金集中在大型電子權值股，加權與櫃買連袂創下新高，均線仍維持多頭排列。台股短線上，股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

ETF 台股 配息

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