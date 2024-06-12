00933B不想重蹈覆轍00929的路！ 達人「兩招」：放大每次下單張數

投資的心魔

有雪友留言提到，他也想做股債配債，也想投資債券ETF，初期有買一點，但看著股價一 直上漲就買不下去了，怎麼辦？

雪倫完全能明白啊！因為我也是這樣，但我就是「要試著每天下單前轉念」。

雪倫去年布局00929正是高股息ETF很夯的時候，我從大約16元一直買到最高20.9元（2024/4/15），如果單看最高的價位，可能會覺得雪倫賠錢，但從平均成本17.9元來看報酬仍約有15%。

因為有00929的經驗，所以我這次在布局00933B時，有改變策略：

放大張數，每次下單5張，加速達到目標張數，以免像00929一樣漲到20多元我買不大下去 每天早上會看一下自己設計的00933B目標張數／買進價位表，如果價位在合理價位內就一早下單，收盤前如果沒有成交，假設價位仍在合理價位內就會改價，看能不能成交。如果當天價位跳空比近幾天下單的價位低，雪倫就會多下單。

我承認我預估不了股價走勢，所以即使這樣也不保證隔天價格不會更低。

設計這張目標張數／買進價位表的好處是，讓我在投資時能更理性判斷現在是否在合理價位，避免過於衝動買太高價或過於悲觀不敢買。雪倫大方的提供這張表，歡迎大家使用哦！

回到這位雪友的問題，雪倫覺得他應該是擔心買貴了。如果有這層顧慮雪倫還是建議用老方法投資ETF獲利：

選對標的

定期定額

不定期不定額 (逢低加碼) 就可以了。

（應雪友要求白話文翻譯如下）

選對標的：雪倫投資00933B是以月配現金流為考量，加上它持有的都是A級金融債，類公債的安全性，目前年化債息率有5%以上，FED雖然尚未降息，但可預期不會再升息，我們只要不用借貸投資耐心持有 現在先領息未來FED降息就可以預期有資本利得的空間。 定期定額：依每個人的狀況而定，對雪倫來說，目前幾乎天天下單也算定期吧！ 不定期不定額：低於合理價很多，就會再多加碼張數，這時候要做的就是「大膽投資」

以上純屬雪倫個人看法，不代表買賣建議。再怎麼看好，都不能用信貸投資哦。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。