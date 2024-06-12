首檔聚焦 IC 設計產業台新 ETF 00947掛牌上市

台灣IC設計產業長久以來在全球競爭力始終占據領先地位，也不斷創造出高毛利及高獲利水準，IC設計股成為台股市場千金股常客，未來隨著生成式AI的興起，可望帶動台灣IC設計產業另一波成長高峰。台新投信看好台灣IC設計產業的長線漲升行情，特別推出國內首檔聚焦在IC設計產業的 ETF-台新臺灣IC設計動能 ETF 基金（00947）12日掛牌上市。

台新臺灣IC設計動能 ETF 基金（00947）經理人黃鈺民指出，台灣IC設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群的代表，亦是千金股的常客，主要基於三個特色：一、產業前景佳：市場肯定企業過去表現，同時期待未來能持續維持高度成長，接受更高本益比購入IC設計股；二、產業龍頭地位：許多IC設計廠為全球該領域龍頭企業，具市場領導優勢；三、股本小：獲利易推動財報表現，高股價籌碼面相對穩定。

黃鈺民表示，00947全台首檔聚焦IC設計 ETF，除上述三個特色外，另擁有四大優勢：

一、發行價僅15元，小資族可以輕鬆持有

二、降波動：透過ETF納入一籃子IC設計股族群，相對投資單一個股波動較低

三、季定審：每年2、5、8、11月定審，定期換股更能去蕪存菁

四、季配息：適合有現金流需求的投資人，並具收益平準金機制，不因大額申購稀釋配息