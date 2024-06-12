快訊

簽下買車契約等於也賣了個資？隱私專家給車主7個建議

孫安佐遭爆「曾在學校放火槍」險遭退學 城市科大回應了

「媽祖嫁關公」鬧劇 律師：若人惡意追求自稱合婚 恐涉跟騷法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00878幫賺了3百多萬…另有00929、00919共三員工！ 小師傅：「存股」時間會還你公道

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意。圖／聯合報系資料照片 余承翰
台股示意。圖／聯合報系資料照片 余承翰

從2023年1月31日開始，我認真開始存高股息ETF。到現在，這三位「員工」幫我賺了不少錢，我非常感謝他們，也非常信任他們。其實，還是有很多人瞧不起ETF，特別是高股息的ETF。現在也很多酸酸會說現在是多頭市場，高股息ETF配發當然能10%以上，但多頭結束後很可能只能配發6-8%。說實話，前幾年存高股息ETF的初衷就是4-5%而已，剩下的其實都是額外的收益。

其實很多人存高股息ETF，真的只是不想把錢放在銀行裡而已。你放銀行，銀行也是把你的錢拿去套利後，再分不到1%的利息給你。而對我來說，能超過4-5%的回報就已經很不錯了。我也不會一直把10%的高配息當作常態。

這三位「員工」目前的表現如下：

00878幫我賺了3,337,393

00929幫我賺了125,983

00919這位新「員工」還在努力中，暫時幫我賺了3,502

剛存股要賺很難
但是長期投資它
時間會還你公道

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

延伸閱讀

00940申購解套賣壓潮來了？網憂「被抽銀根」：成分股要崩

00918為何能配出12％高股息穩坐第一？ 專家查成分股結構：還真的沒毛病

富邦金（2881）重回獲利王…4、50元開始存現在該繼續嗎？ 專家：不見得好選擇

貨櫃三雄股價跌！網疾呼「低價買船票」：準備往上一根

相關新聞

00933B不想重蹈覆轍00929的路！ 達人「兩招」：放大每次下單張數

投資00933B是以月配現金流為考量，加上它持有的都是A級金融債，類公債的安全性，目前年化債息率有5%以上，FED雖然尚未降息，但可預期不會再升息，我們只要不用借貸投資耐心持有 現在先領息未來FED降息就可以預期有資本利得的空間。

00878幫賺了3百多萬…另有00929、00919共三員工！ 小師傅：「存股」時間會還你公道

還是有很多人瞧不起ETF，特別是高股息的ETF。現在也很多酸酸會說現在是多頭市場，高股息ETF配發當然能10%以上，但多頭結束後很可能只能配發6-8%。

00918為何能配出12％高股息穩坐第一？ 專家查成分股結構：還真的沒毛病

00918這檔ETF過去4季衝出一個可怕的數據，幾乎每季配息率都超過3%，合計股息殖利率越過12%，在一眾高股息ETF中毫無疑問穩坐第1，且與第2名有明顯差距。

00940申購解套賣壓潮來了？網憂「被抽銀根」：成分股要崩

元大台灣價值高息（00940）11日開盤1小時最高報價9.97元，持續挑戰10元發行價，00940自救會成員驚喜表示，自救會有望解散。PTT網友討論，「希望00940大媽不要把資金抽走」，有人狠酸「解套當大賺，好慘，00940要被抽銀根了，成分股要崩爛了」。

00878、0056、00919⋯從18歲到80歲如何配？專家：配息型ETF「7%以上」才能接受

根據證交所113年4月定期定額交易戶數統計排行，近年深受存股族喜愛的高股息ETF有：00878、0056、00919、00713、00929…

四檔高股息ETF 夠利

根據CMoney統計至昨（11）日，觀察配息滿一年的12檔高股息ETF配息成果、股價以及填息表現，其中，近一年股利殖利率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。