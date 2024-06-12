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00878幫賺了3百多萬…另有00929、00919共三員工！ 小師傅：「存股」時間會還你公道
從2023年1月31日開始，我認真開始存高股息ETF。到現在，這三位「員工」幫我賺了不少錢，我非常感謝他們，也非常信任他們。其實，還是有很多人瞧不起ETF，特別是高股息的ETF。現在也很多酸酸會說現在是多頭市場，高股息ETF配發當然能10%以上，但多頭結束後很可能只能配發6-8%。說實話，前幾年存高股息ETF的初衷就是4-5%而已，剩下的其實都是額外的收益。
其實很多人存高股息ETF，真的只是不想把錢放在銀行裡而已。你放銀行，銀行也是把你的錢拿去套利後，再分不到1%的利息給你。而對我來說，能超過4-5%的回報就已經很不錯了。我也不會一直把10%的高配息當作常態。
這三位「員工」目前的表現如下：
00878幫我賺了3,337,393
00929幫我賺了125,983
00919這位新「員工」還在努力中，暫時幫我賺了3,502
剛存股要賺很難
但是長期投資它
時間會還你公道
免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。
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