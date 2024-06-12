00918為何能配出12％高股息穩坐第一？ 專家查成分股結構：還真的沒毛病

00918為何能配出12%高股息？

00918最近一次配息數字出爐，每單位配0.8元，單季配息率高達3.19%，除息時間點落在下周。

這檔ETF過去4季衝出一個可怕的數據，幾乎每季配息率都超過3%，合計股息殖利率越過12%，在一眾高股息ETF中毫無疑問穩坐第1，且與第2名有明顯差距。

於是有股民質疑，為何今年高殖利率股票稀缺的情況下，這檔ETF還能配這麼好？是不是拿本金出來配？同時也懷疑這麼高的配息能不能有延續性？

對此我也感到好奇，特別去翻了下成分股結構，其實還真的沒毛病。

首先，無論是季配或月配息的ETF，它們配息的依據是領到上市櫃分發的股息後，分成4筆（季配）或12筆（月配）發給你。而通常上市櫃公司除息時間點主要集中在每年7、8月，所以今年領到的息是源自去年上市櫃公司所配發。

00918去年除權息時間點主要成分股有長榮、萬海、聯電、瑞昱等，殖利率都落在7%以上，尤其長榮1檔就配了70塊，殖利率超過50%。所以光是指數的股利率就高達13%，也難怪00918最近這4季配息這麼大方。

至於高股息是否具備延續性？今年隨著大盤衝新高，高殖利率的股票選擇確實越來越少，不過考量到這檔ETF的編制規則參考了歷史填息率，又以股利率+市值分配權重。我認為就算之後無法再配出12%的高殖利率，實際配息數字預料還是高股息ETF中的前段班。

所以結論是，如果要追求高股息，00918應該會是當前盤面上數一數二最敢給的。以下統整過去4季配息數字：

2024Q2配息0.8，殖利率3.19%； 2024Q1配息0.7，殖利率3.19%； 2023Q4配息0.67，殖利率3.14%； 2023Q3配息0.75，殖利率3.6%。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。