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固定收益型ETF 強勢吸金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

過去一周債市ETF再獲大額資金淨流入，整體固定收益型ETF淨流入126.6億美元，主要為美國市場獲資金淨流入88.9億美元，歐洲、新興市場、全球也分別獲15.4億、4.2億、4.0億美元資金淨流入，僅新興當地債遭資金淨流出0.9億美元。就債券信評類別來看，投資級債ETF獲82.3億美元淨流入、非投資級債ETF獲14.3億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國經濟與通膨仍然強韌，再加上財政部龐大赤字以及金融市場條件並沒有因為高利率而緊縮，聯準會中性利率（不必再緊縮或再寬鬆的利率）應該接近4%，高於聯準會預期的2.6%。預期聯準會可能要到12月才會降息1碼，通膨和經濟狀況將決定寬鬆的時間點及路徑，由於勞動市場和工資成長仍強勁，決策官員需要見到更多證據支持通膨持續處於下滑趨勢。歷史經驗也顯示，債市行情於停止升息後即可開啟，且不管是停止升息後或開始降息後，主要債市皆有上漲機會。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶分析，在景氣衰退機率不高的前提下，長天期債券利率下降空間有限；相較之下，短年期債券不但收益率較高，又擁有較低的波動度。美國10年期債券利率易受包括市場情緒、經濟數據、避險需求、交易需求與通膨預期和發債等因素影響，波動較大，短天期利率相較之下則主要跟隨聯準會的利率變動、穩定性相對較高。

謝佳伶指出，在主要債券資產中，美國非投資級債平均收益率約為7%至9%具吸引力，長期投資價值上升，而公債殖利率曲線斜率有望由負轉正，短端相對具投資價值；從基本面來看，美國非投資級債違約率有望維持在相對低點，發債企業負債率仍在低點且第1季財報展望佳，整體基本面展望正向，故在投資上建議可聚焦存續期較短的美國非投資級債，並以具較佳流動性與債信的美國企業為主，追求收益同時也降低波動。

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