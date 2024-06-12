11檔ETF規模 雙位數成長

6月以來歷經六個交易日，共計有11檔ETF規模成長幅度有雙位數，其中，台新永續高息中小（00936）在搶息買盤積極入市之下，規模翻倍，突破百億元大關，成為第21檔規模逾百億元的台股ETF。

根據CMoney統計至11日，本月規模成長逾10%的標的主要集中在6月除息、台股市值型、槓桿交易型三類上，其中，即將除息的包含台新永續高息中小、大華優利高填息30、兆豐龍頭等權重、台新美A公司債20+等，規模成長介於12.6%至145.06%間。

隨著台股創新高及除權息旺季到來，實物申贖的台股市值型如元大台灣50、國泰台灣領袖50等也吸引市場目光。另外，隨著地緣政治及大選等事件發酵，近日油價、印度股市波動較大，也帶動期街口布蘭特正2、富邦印度正2等的交易機會。

不過要提醒投資人，台新永續高息中小加入收益平準金機制雖已於6月3日獲得主管機關核准，但將自7月30日起生效，也就是說，最快在8月除息時就能開始動用收益平準金作為ETF配息的來源之一。目前尚無收益平準金，然因近期規模速迅膨脹，導致可分配收益已達上限，為防止配息金額被稀釋，將於今（12）日起暫停初級市場申購，投資人宜密切留意合理折溢價。

法人機構指出，回顧金融市場過去景氣，台股每年表現突出的產業不同，如2021年全球碰到疫情而增添運輸需求，航運類股趁勢崛起；2020年則是造紙業及半導體產業表現均優異；2019年受惠電動車題材影響，推升汽車類股行情高漲，顯見每年市場輪動的題材各異。對於看好台股後市的穩健型投資人來說，在較難以掌握個股或產業題材的變化下，建議採取具有等權重機制的ETF作為資產組合的標配。

街口投信表示，上周美國非農就業增加人數與失業率同時上升的好壞參半情況下使美元轉強，原油反而逆勢連續反彈。