股票型ETF吸金 美國最受寵

過去一周，整體股票型ETF獲131.7億美元資金淨流入，美國、全球、中國、歐洲、新興市場、日本分別獲得37.9億、21.3億、15.1億、8.7億、2.4億、2.2億美元資金流入，但亞太市場遭9.3億美元資金淨流出。

富蘭克林證券投顧表示，美國5月非農就業報告優於預期，摩根大通及花旗將聯準會首次降息時點預估自7月遞延至9月，但八家主要券商對聯準會下半年降息次數預估介於一至三次，顯示市場看法分歧，未來一周聚焦美國通膨數據及聯準會利率會議決議與利率點陣圖，而日本央行利率會議政策指引也將牽動日圓匯率走勢。

投資策略上，在市場靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向之際，建議透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益機會。

富蘭克林證券投顧指出，AI發展仍如火如荼進行中，除了初期AI基礎建設投資讓半導體及硬體設備商優先受惠，未來將擴及軟體服務商及其他產業，長期有望改寫經濟型態及提振生產力，而AI高速運算衍生的龐大電力及冷卻需求也將嘉惠電力公用事業、水資源及廢棄物管理等氣候變遷主題。

此外，全球股市前景機會眾多，投資人宜多元布局網羅獲利契機，看好創新成長（科技／生技）、淨零轉型（基礎建設／公用事業／氣候變遷），以及日本及印度股市結構性改革趨勢。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，從企業獲利來看，S&P500企業第1季獲利優於預期的幅度達8.1%，高於過去四季平均的7%，而市場預期未來兩季大型成長股可望維持較高獲利增長，其他類股獲利狀況也有望逐季改善，有助於美股健康輪動。惟時序接近美國大選，相關議題仍可能左右市場投資情緒，故建議穩健型投資者不妨採多重產業布局策略來因應，以降低投資組合波動，現階段包括半導體、電力、原物料與工業等可留意。