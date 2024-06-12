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四檔高股息ETF 夠利

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
高息ETF配息成果、股價及填息表現
高息ETF配息成果、股價及填息表現

根據CMoney統計至昨（11）日，觀察配息滿一年的12檔高股息ETF配息成果、股價以及填息表現，其中，近一年股利殖利率達雙位數以上有四檔，以大華優利高填息30的12.5%最佳，凱基優選高股息30、群益台灣精選高息、元大高股息三檔則同為10.1%。

高股息ETF除息一波接著一波。法人認為，今年來台股在AI題材及資金推波助瀾下繳出21.5%的顯著漲幅。高股息ETF近年因切合投資人現金流規劃需求、具備上有攻下有守特性的族群而深受青睞。

就今年股價含息漲幅來看，超過兩成有兩檔，分別為凱基優選高股息30今年以來股價含息報酬高達24.9%、富邦特選高股息30漲幅也來到21.2%；受惠於今年走多頭行情，加上配息頻率更加頻繁，多數高息ETF最近一次盤中填息所花費天數約在一周之內。

其中，凱基優選高股息30在高股息ETF中績效領先，不僅是昨日盤面上少數收紅高股息ETF中漲幅最高者，也是今年來報酬唯一打敗台股大盤的高股息ETF，顯然出不只配息有能力，股價動能也具備追求股息價差兩頭賺的戰鬥力。

凱基優選高股息30經理人施政廷表示，AI趨勢形成台股另一個有力支撐，AI PC終端製造幾乎被台廠壟斷，當AI逐漸實現到終端，台灣在整合上中下游的AI科技島地位益發確立。AI趨勢加上景氣循環上揚，預期今年台股EPS年增率可達25.91%，在實質基本面行情推升下，台股可望迎來一波評價上修的好光景，有意參與的投資人，不妨把握接下來市場震盪整理機會，伺機逢回布局卡位這波台股行情。

大華優利高填息30經理人郭修誠指出，全球目前進入新資本支出的超級循環，包含因應AI進化、氣候變遷、人口結構改變、地緣政治與基礎建設升級等機會，而台灣廠商中有不少具盈餘成長的高股息個股散落其中。

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