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00713配1.5元創新高…差異幾乎快兩倍！ 達人：高配息率與低波動因子於一身

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

元大投信公布00713今年第2次收益分配公告，配息金額是改季配息後的新高，而且差異幾乎快兩倍！

00713配息資訊

每單位分配金額：新臺幣1.5元

最後申購日：113/6/18

除息交易日：113/6/19

預定發放日：113/7/15

00713數據資訊

以6/3收盤價57.75推算

單次殖利率為2.59%

年化殖利率為10.38%

近1年漲幅率為29.19%

近1年報酬率為37.86%

雷龍慢說

00713公布配息，創下季配息以來的新高，00713集結高配息率與低波動因子於一身，優異的報酬風險比，成就了高股息與成長型特性，想要相對保守領息又想參與市場漲幅的投資人，不妨參考參考喔。

本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 ETF 季配息

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