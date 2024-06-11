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00713配1.5元創新高…差異幾乎快兩倍！ 達人：高配息率與低波動因子於一身
元大投信公布00713今年第2次收益分配公告，配息金額是改季配息後的新高，而且差異幾乎快兩倍！
00713配息資訊
每單位分配金額：新臺幣1.5元
最後申購日：113/6/18
除息交易日：113/6/19
預定發放日：113/7/15
00713數據資訊
以6/3收盤價57.75推算
單次殖利率為2.59%
年化殖利率為10.38%
近1年漲幅率為29.19%
近1年報酬率為37.86%
雷龍慢說
00713公布配息，創下季配息以來的新高，00713集結高配息率與低波動因子於一身，優異的報酬風險比，成就了高股息與成長型特性，想要相對保守領息又想參與市場漲幅的投資人，不妨參考參考喔。
本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！
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