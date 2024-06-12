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00940申購解套賣壓潮來了？網憂「被抽銀根」：成分股要崩

聯合新聞網／ 綜合報導
台股大好，ETF也同步活躍。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股大好，ETF也同步活躍。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

元大台灣價值高息（00940）11日開盤1小時最高報價9.97元，持續挑戰10元發行價，00940自救會成員驚喜表示，自救會有望解散。PTT網友討論，「希望00940大媽不要把資金抽走」，有人狠酸「解套當大賺，好慘，00940要被抽銀根了，成分股要崩爛了」。

00940上市首日以9.93元開出，失守10元發行價，當日最高衝至9.94元後陷入震盪，未能回到發行價，面臨破發窘境。據集保統計至上周五為止，00940受益人降至98萬3293人。

一名網友在PTT發文表示，00940「申購解套賣壓潮」快到了，自救會都很開心，短短兩個月受益人數也從破百萬持續下降，距離第一次除息的時間越來越近，他喊話「希望00940大媽不要把資金抽走」。

其他人則留言「套兩個月拼解套，真的要笑死」、「都還沒配息，解散？」、「大媽：不玩了，退錢」、「940要被抽銀根了，笑死成分股要崩爛了」、「解套當大賺？」、「恭喜申購仔，快接近10元了」、「00940自救會宣布解散，改加入航運自救會」、「即使10元也比韭醫久香」、「解套當賺，慘」、「9.3買今早出光，價差仔好舒服又沒壓力」。

還有人留言「救救申購仔」、「早買進等解套」、「9.91笑死，慢慢等」、「ETF持有才兩個月，賭博別當自己投資好嗎」、「買00940這麼緊張，不如不要買」、「00939還在躺，00940不錯了」、「淨值沒過10元，本來就很難超過10元，跟解套賣壓完全沒關係好嗎」、「940換股完表現真的算不錯了，穩」、「一群窮忙族」。

00940元大臺灣價值高息 ETF PTT 成分股 月配息 破發 自救會

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