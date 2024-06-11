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0050、006208近期持有心得！ 投資人：5階段內心戲…股價創新高煩惱賣不賣

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

編按：原文發文時間為6月7日

持有0050跟006208最近的心情

這內心戲要演多久？最近一直在輪迴...

第一階段

0050（股價173.2元）

創新高！太HIGH了！景氣燈號紅燈要來了吧！在來之前，死抱不賣。

第二階段

0050（股價166元）

早知道173元全賣，明明景氣燈號都黃紅燈了！

第三階段

0050（股價169.55元）

我就說嘛...那只是一時的賣壓調節，沒事！

第四階段

0050（股價166.85元）

完了，會不會一路下殺，再次後悔173元沒有賣！

第五階段

0050（股價174.2元）

又創新高，還好沒有賣；感恩台積電買庫藏股。

今天（6月7日）收盤172.85元。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF

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