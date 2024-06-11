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0050、006208近期持有心得！ 投資人：5階段內心戲…股價創新高煩惱賣不賣
編按：原文發文時間為6月7日
持有0050跟006208最近的心情
這內心戲要演多久？最近一直在輪迴...
第一階段
0050（股價173.2元）
創新高！太HIGH了！景氣燈號紅燈要來了吧！在來之前，死抱不賣。
第二階段
0050（股價166元）
早知道173元全賣，明明景氣燈號都黃紅燈了！
第三階段
0050（股價169.55元）
我就說嘛...那只是一時的賣壓調節，沒事！
第四階段
0050（股價166.85元）
完了，會不會一路下殺，再次後悔173元沒有賣！
第五階段
0050（股價174.2元）
又創新高，還好沒有賣；感恩台積電買庫藏股。
今天（6月7日）收盤172.85元。
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