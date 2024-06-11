00881持有近8成「黃仁勳明牌」…5G+該改名叫AI+了！ 一年含息報酬率高達51％

台股今（11）日早盤勁揚130點，至21988點，逼近22000點關卡，再寫盤中新高，台積電早盤上漲16元至895元，多檔「含積量」高的科技ETF也聯袂上漲，如富邦科技（0052）、元大電子（0053）、國泰台灣5G+（00881）等。

上週經過「黃」袍加身，持有台積電比重31%、其他輝達概念股比重47%，共持有近8成「黃仁勳明牌」的國泰台灣5G+（00881），自黃仁勳抵台以來股價持續上攻，更曾創下單日大漲2.77%的好表現。

法人表示，00881除了持有台積電、鴻海、聯發科、廣達、聯電、台達電等12檔被黃仁勳點名的科技龍頭外，在晶片設計、電源、散熱、PCB、CCL、伺服器等AI供應鏈也完整布局，合計持有96%的AI概念股，所以才有人戲稱，00881的基金名可以從「台灣5G+」改為「台灣AI+」，等同是「輝達供應鏈」的投資懶人包。

進一步分析國泰5G+（00881）績效，5月單月報酬率6.11%，排名全台股ETF第一；近一月、近三月也維持7.41%、13.85%的高水準表現，近一年含息報酬率更高達51.01%，績效驚人。

值得注意的是，00881的漲幅並非全由「拉積盤」貢獻，相較其他漲幅同樣亮麗的ETF，多靠權重5~6成的台積電撐場貢獻，但00881台積電占比僅三成，顯示基金其他持股也同樣具爆發力，漲相更健康。展望後市，雖然黃仁勳已在上周六離台，但他對台廠供應鏈釋出的強力支持訊號，「黃仁勳投資地圖」的威力料將在市場持續發酵。