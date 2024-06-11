買債券ETF送分題嗎…必知的5件事？專家3合理投資動機：本金僅百萬全買股票就好

台灣債券ETF的規模已達到全球第6名，但許多投資人對債券ETF商品本身卻一知半解，下述一些債券ETF的小科普，講講債券ETF與一般股票ETF有何不同。

以下為影音內容：

1、債券殖利率≠股票殖利率

以1檔100元的股票為例，假設5元股息，除權息後，5元配息和95元本金相加仍為100元；但以債券為例，100元債券配發5元債息，本金與債息兩者相加後是105元。這也導致出現「配息就是拿本金配」此一說法。

債券發行之初，債息就是固定的，若以公債而言即是國家已100元發行債券給民眾購買，每張債券固定發債息5元，也就是票面利率5%。

與債券的差異點在於，股票的股息會變動，也就會使殖利率也不固定，會隨著公司的運營狀況而上漲或下跌。

那什麼情況會影響債券價格？一張債券的價格，相當於未來每期債券利息的折現，以一張5年期債券來說，現在的價格＝第1～5年的債息＋本金的折現，而折現率就是指當前的市場利率，這也是為何利率與當前價格成反比的原因。

如果債券殖利率上走，代表債券價格下跌，與股票殖利率相反。

2、存續期間

債券價格就是未來所有債券利息的折現，所以3年期、10年期、30年期，折現率影響是完全不同的，時間越長受利率影響越大。

若是投資人較為保守，只是想安穩領股息，那短天期公債較為適合；長天期公債則是為了追求價差。

想知道手中的債券是屬於短天期或長天期，到投信公司官網都能查詢到債券ETF平均有效存續期間為多久。

3、債券為防禦屬性

債券與股票不同，是防禦型商品，也就是保守型的投資標的。若是想賺價差，應該選擇股票商品；想要波動小、穩定領息，債券商品較為適合。

也是因為債券型防禦屬性高，通常也會是保險基金或政府基金。

4、通膨是關鍵

債券價格與通膨高度相關，要判斷債券價格是否會上漲，一定要知道通膨未來走向，然而會影響通膨的因素繁多，預測上極度困難，是以要用債券商品賺價差，遠比要用股票商品難得許多。

5、匯率容易被忽略

因為購買的多是美國發行的債券，所以投資人還有一層匯率風險需要面對，美國公債價格下跌，對標的台灣商品元大美債20年（00679B）價格也是走跌；然而短天期的公債殖利率上漲（代表價格應下跌），台灣發行的短天期美債ETF價格卻是上漲。

原因出在新台幣自2022年以來，從27.5元貶到32.2元，再加上短天期公債對利率敏感度相對低，這2因素使得台灣發行的短天期公債ETF反而出現漲勢。

回到長天期商品00679B，若不是因為台幣匯率下跌，相對來說00679B的跌幅會更大。

哪些情況債券ETF會上漲？

1、通膨回落

2、降息

3、系統性風險

通膨與降息關聯緊密，也很難預測，系統性風險變數更多，所以對於債券何時上漲可以說是無法預測。

3個合理購買動機

1、純領息，隨著台股攀上新高，許多股票殖利率都在下跌，但不少債券ETF殖利率都超過3%以上，特別是投資級公司債，殖利率逼近6%不在少數。

2、避險需求，美債可說是全世界最安全的資產之一，若是擔心股市出現黑天鵝、灰犀牛，保險型投資人推薦購買債券型商品，比他更安全的基本上就剩定存了。

3、資產配置，投資圈裡流行「股債64比」，即6成股票、4成債券的資本分配，不過若是資本小，資產分配的意義其實不大；本金50至100萬建議可以全買股票，3000萬以上才做資產配置。

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