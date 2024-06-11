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0056、00878、00919每月領息10萬要多少張？ 達人製加薪表：這檔所需成本最低

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

0056、00878、00919，超狂月配10萬加薪表公開！

（2024年06月00919配息0.70元版本）

2024年05月31日，群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，2024年度第二季配息，預計配發現金股利0.7元再創新高，利用公告當天的收盤價格25.74元計算，單季配息率2.72%，年化配息率10.88%。

00919本次配息資訊如下：

配息金額：0.7元

最後買進日：2024年06月21日

除息日：2024年06月24日

配息日：2024年07月15日

0056、00878、00919，超狂月配10萬加薪表公開！

0056平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有37.975張，總成本151萬6342元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有113.925張，總成本454萬9026元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有379.747張，總成本1516萬3298元

00878平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有58.824張，總成本135萬7070元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有176.471張，總成本407萬1186元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有588.236張，總成本1357萬0605元

00919平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有42.858張，總成本110萬3165元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有128.572張，總成本330萬9444元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有428.572張，總成本1103萬1444元

0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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