0056、00878、00919每月領息10萬要多少張？ 達人製加薪表：這檔所需成本最低
0056、00878、00919，超狂月配10萬加薪表公開！
（2024年06月00919配息0.70元版本）
2024年05月31日，群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，2024年度第二季配息，預計配發現金股利0.7元再創新高，利用公告當天的收盤價格25.74元計算，單季配息率2.72%，年化配息率10.88%。
00919本次配息資訊如下：
配息金額：0.7元
最後買進日：2024年06月21日
除息日：2024年06月24日
配息日：2024年07月15日
0056、00878、00919，超狂月配10萬加薪表公開！
0056平均月領1~10萬元配息表
想要月配1萬，年配12萬，需要持有37.975張，總成本151萬6342元
想要月配3萬，年配36萬，需要持有113.925張，總成本454萬9026元
想要月配10萬，年配120萬，需要持有379.747張，總成本1516萬3298元
00878平均月領1~10萬元配息表
想要月配1萬，年配12萬，需要持有58.824張，總成本135萬7070元
想要月配3萬，年配36萬，需要持有176.471張，總成本407萬1186元
想要月配10萬，年配120萬，需要持有588.236張，總成本1357萬0605元
00919平均月領1~10萬元配息表
想要月配1萬，年配12萬，需要持有42.858張，總成本110萬3165元
想要月配3萬，年配36萬，需要持有128.572張，總成本330萬9444元
想要月配10萬，年配120萬，需要持有428.572張，總成本1103萬1444元
0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。
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