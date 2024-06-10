日股ETF 買氣勝美股

國內ETF市場除台股主題火熱，美、日股ETF也因為行情創新高同步吸引投資目光，其中日股ETF今年來受益人數及規模增長幅度更勝美股ETF，成為海外股票ETF市場布局亮點。

日股走出失落的30年，吸引股神巴菲特等國際資金加碼投資，使日股今年來多頭格局延續，國內三檔日股ETF（不含槓反）交易熱度也明顯增溫。據統計，今年來整體日股ETF受惠行情走高，受益人數增幅逾六成，規模增幅超過八成，表現明顯優於同樣以追蹤大盤的四檔美股ETF。

由於日本經濟及證券交易市場脫胎換骨，高盛等外資今年來陸續發布看好日股走勢的報告，也加速國內基金公司發行新基金的腳步，今年起將陸續有ETF新兵加入，且不以追蹤大盤為訴求，改打主題式，包含半導體、商社、高股息、製造業、消費娛樂等特色產業，包括復華日本龍頭（00949）訂6月12日起展開募集，台新日本半導體ETF也在6月4日獲主管機關核准募集，另外送件申請中的還有中國信託日本傘型三檔ETF，顯見日本ETF投資持續升溫。

復華日本龍頭經理人劉昌祚表示，既有日股ETF與除市值與流動性規則外並無其他篩選規則，復華日本龍頭採用巴菲特護城河優勢理念指數規則，目標在選出日本最具護城河競爭優勢和全球產業領導地位的龍頭股。而高端電機製造、半導體設備、半導體材料、娛樂消費等領域原本就是日本優勢產業，在新的國際政經格局框架下，國際資金持續流入日本，加上AI世代的崛起，未來表現值得期待。

中信上游半導體經理人葉松炫表示，日本主要半導體設備大廠2023年研發和設備投資額持續增長，代表相關供應鏈的投資力道仍持續暢旺，上游供應鏈受惠程度仍高。

預期半導體在AI題材暢旺下，上游供應鏈受惠程度仍高，適合投資人參與長期成長趨勢。