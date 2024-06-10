17檔ETF 買氣強強滾

近期COMPUTEX展熱炒AI題材，加上市場對聯準會年內啟動降息具信心，市場交投火熱，股、債ETF皆受矚目，統計近一周所有股、債原型ETF交易狀況，日均量超過2萬張的產品共計17檔，以高息、科技、長天期債三大主題最受青睬。

財富管理專家表示，由輝達掀起的AI旋風持續延燒，加上COMPUTEX展各大科技廠的商機題材盡出，也拉抬科技類股表現，使得科技相關ETF如群益科技高息成長ETF（00946）引起市場關注。

台股高息ETF可說是近年來最受投資人偏好的主題，加上近日又逢多檔高息ETF公告預估配息金額，例如復華台灣科技優息ETF成分股皆為電子股且涵蓋熱門AI供應鏈題材，加以最新預估配息金額配出0.2元，故持續吸引投資者目光與搶進。

此外，受惠於加拿大、歐洲央行啟動降息，且市場對於聯準會9月降息的預期仍高，促使部分投資者提前透過長天期債ETF來卡位債市行情，包括群益ESG投等債20+、元大美債20年等交投熱絡。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，在AI成長前景看好、訂單回補庫存等效益持續發酵下，台灣科技股仍具備基本面與題材面的支持，無論是當前最受關注的AI科技，或是低軌道衛星、電動車與機器人發展等，都可在其中見到台灣廠商扮演關鍵的供應商角色，除全球知名的晶圓代工、封裝、IC設計等領域，更有不少被譽為隱形冠軍的電子零組件供應商。投資人也可透過成分股組成訴求高科技、高股息，兼顧企業獲利成長性、甚至納入外資認同因子的科技高息ETF來掌握契機。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成指出，主計處上修2024年經濟成長率至3.94%，主要由AI趨勢帶動電子資訊、通訊產品出口成長，以及消費提升所致，隨資金流入具競爭力的半導體及AI硬體供應鏈，使台股成為此波AI趨勢下的主要受惠股市，建議可透過一籃子具競爭優勢電子股布局的台股ETF切入。