00713若漲到100元還是便宜價！ 存股哥：6％殖利率就是…現58塊會貴嗎？

到底什麼是貴什麼是便宜？這幾天一直被老鐵問各種標的還有指數，都問說現在太高了還能買嗎？但問題是大多數的人都只是憑感覺，覺得現在有點高，又或者說因為它漲了一段，所以現在有點高。

之前槓桿哥分享過，我認為一支標的當前股價有6%以上的殖利率，我認為就是便宜價，要知道當時00878剛出的時候，市場認為的高股息ETF年化殖利率也只有6%-7%，但現在普遍都提升到8%-10%了。

以00713為例，最後一次年配除息日是2021/11/19，除息前股價46.35，配息3.15殖利率約6.8%，結果過了快3年股價提升到58.25，年化殖利率預估是10.3%。

如果以股價來說58.25是比46.35高，但預估年化殖利率硬是多出3.5%，在我看來46.35反而還比58.25貴上許多，因為你付出的每一塊錢卻只能領到更少的股息。

不只00713，很多高股息ETF都有類似的情況，就是股價跟股息都越漲越高，現在的00713就算只維持配息1.5，股價到100塊仍有6%，那你說現在的58.25是貴還是便宜？

今天老鐵跟我說想等股價降下來再買，我跟他說通常都是越降股價越高，一直觀望的人就算真的等到股災來了股價大跌，其實也不會買，因為他們怕會一直跌，最後變成漲也不敢買跌也不敢買，永遠空手看別人賺。

當然誰也無法保證未來走勢如何，但如果你真的沒有自己的想法，那就採取最保守的「定期定額」，雖然張數跟股息的累積會慢許多，但至少這招是公認有用且風險相對低，你又能一起參與市場的一招。

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