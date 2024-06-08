五檔ETF換股 名單大公開 將牽動市場資金挪移

五檔台股指標ETF季度調整出爐，其中，元大台灣50（0050）與富邦台50成分股一進一出、元大高股息五進五出、元大中型100四進四出、富邦科技無新增成分股並刪除三檔，合計五檔ETF規模為8,035.6億元。

富時羅素昨（7）日公布與證交所編製的台灣指數系列成分股調整結果，本次台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數等相關成分股調整，6月21日盤後生效。

圖／經濟日報提供

至於台灣高股息指數，自指數審核生效日起的連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票的權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為6月24日、25日、26日、27日及28日。

其中，追蹤台灣50指數的元大台灣50和富邦台50 ETF，納入奇鋐、刪除彰銀。候補名單則有技嘉、創意、英業達、萬海、 陽明。依投信官網資訊顯示，彰銀占比約0.31%，預期會造成調整當日相關標的價格波動。

以台灣高股息指數為追蹤指數的元大高股息，新增中租-KY、台勝科、新唐、東陽、裕融，刪除友達、貿聯-KY、台塑、興富發、南電。據了解，新成分股普遍具備股價相對低，潛在息率高的特色。