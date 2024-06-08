五檔ETF換股 名單大公開 將牽動市場資金挪移

經濟日報／ 記者盧宏奇高瑜君／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

五檔台股指標ETF季度調整出爐，其中，元大台灣50（0050）與富邦台50成分股一進一出、元大高股息五進五出、元大中型100四進四出、富邦科技無新增成分股並刪除三檔，合計五檔ETF規模為8,035.6億元。

富時羅素昨（7）日公布與證交所編製的台灣指數系列成分股調整結果，本次台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數等相關成分股調整，6月21日盤後生效。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

至於台灣高股息指數，自指數審核生效日起的連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票的權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為6月24日、25日、26日、27日及28日。

其中，追蹤台灣50指數的元大台灣50和富邦台50 ETF，納入奇鋐、刪除彰銀。候補名單則有技嘉、創意、英業達、萬海、 陽明。依投信官網資訊顯示，彰銀占比約0.31%，預期會造成調整當日相關標的價格波動。

以台灣高股息指數為追蹤指數的元大高股息，新增中租-KY、台勝科、新唐、東陽、裕融，刪除友達、貿聯-KY、台塑、興富發、南電。據了解，新成分股普遍具備股價相對低，潛在息率高的特色。

元大 富邦 高股息

延伸閱讀

輝達引發AI熱潮 「含輝量」超過7成的0050再創成立以來新高紀錄

彰銀 淨值攀1,943億高峰

彰銀法說會／最強首季！大賺逾38億元 推升淨值同刷紀錄

小資族想靠00919、00929月領10萬元要有多少張？理財專家：現實很骨感

相關新聞

五檔ETF換股 名單大公開 將牽動市場資金挪移

五檔台股指標ETF季度調整出爐，其中，元大台灣50（0050）與富邦台50成分股一進一出、元大高股息五進五出、元大中型1...

長天期債ETF 可伺機布局

市場預期9月可望啟動降息。多項數據顯示，美國就業市場正緩步降溫，服務業前景保持強勁，通膨壓力仍持續減輕，提振投資人對降息...

重量級ETF換股 0056成分股五進五出、006208一進一出

重量級ETF成分股季度審核出爐！元大台灣50（0050）、富邦台50成分股一進一出、元大高股息五進五出、元大中型100四...

8檔高息ETF換股一次看 前十成分股竟然都有它

高息ETF換股潮繼4月富邦特選高股息30（00900）等ETF的指數調整內容，5月元大台灣價值高息（00940）、國泰永...

0056幻想下個月配息1元？ 孫太：大盤天花板不斷被往上抬…高股息績效「墊個腳尖」

只能寄望下個月的0056了...我開始幻想0056配1元？

買黃仁勳概念股…不如投資這檔美股名牌！ 達人：00830今年績效勝過大盤

我們都知道AI是非常明確的科技趨勢，擁抱台股也許太過間接，倒不如直接擁抱輝達，以及美股半導體產業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。