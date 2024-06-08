長天期債ETF 可伺機布局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美債示意圖。 彭博資訊
美債示意圖。 彭博資訊

市場預期9月可望啟動降息。多項數據顯示，美國就業市場正緩步降溫，服務業前景保持強勁，通膨壓力仍持續減輕，提振投資人對降息的預期，債市可望迎利多行情。法人建議，可透過長天期債券ETF順勢卡位布局。

美國4月JOLTS職位空缺數驟降至805.9萬個，創2021年2月以來新低；小非農就業新增15.2萬人，為今年以來最小增幅，兩者皆低於市場預期，顯示勞動力市場降溫。

長天期美債ETF近期績效表現 圖／經濟日報提供
長天期美債ETF近期績效表現 圖／經濟日報提供

截至7日，據FedWatch最新數據顯示，降息機率已來到55.7%，且最快於9月啟動降息。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，歐洲央行（ECB）如預期宣布降息1碼至3.75%，為五年來首次降息，而加拿大央行日前也降息1碼至4.75%，亦是七大工業國家（G7）中率先啟動降息。

而美國經濟表現放緩，通膨數據略有降溫，市場觀望美國聯準會（Fed）6月中旬將召開的政策會議，對降息路徑的預測將牽動債市走勢。

美國聯準會 降息

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