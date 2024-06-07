重量級ETF換股 0056成分股五進五出、006208一進一出

重量級ETF成分股季度審核出爐！元大台灣50（0050）、富邦台50成分股一進一出、元大高股息五進五出、元大中型100四進四出、富邦科技無新增成分股並刪除三檔。

富時羅素7日公布下列有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數及臺灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自2024年6月21日（星期五）交易結束後生效（亦即自2024年6月24日（星期一）起生效）。

其中，臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2024年6月24日、25日、26日、27日和28日。

富時羅素依據2024年5月27日資料審核結果，追蹤臺灣50指數的元大台灣50、富邦台50今年第2季成分股調整，將納入奇鋐、刪除彰銀；候補名單則有技嘉、創意、英業達、萬海、 陽明。

至於追蹤臺灣高股息指數的元大高股息則新增中租-KY、台勝科、新唐、東陽、裕融；刪除友達、貿聯-KY、台塑 、興富發、南電。

追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技本季度無新增成分股，令刪除貿聯-KY、景碩、旭隼。

追蹤元大中型100的臺灣中型100指數成分股納入世紀鋼、彰銀、藥華藥、東陽；刪除奇鋐、貿聯-KY、福懋、景碩。候補名單則有群益證、群電、長榮鋼、國產、國票金、愛山林、神達、櫻花建、漢唐、慧洋-KY。