8檔高息ETF換股一次看 前十成分股竟然都有它

高息ETF換股潮繼4月富邦特選高股息30（00900）等ETF的指數調整內容，5月元大台灣價值高息（00940）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、群益科技高息成長（00946）等也接續換股。

經過換股後可以發現，這些高股息ETF的前10大成分股中可見多檔相同的個股，其中聯電（2303）出現率最高，聯電每股配發約新台幣3元的股利，以6月7日收盤55.1元計算，殖利率約5.4%，其次出現率第二高的是聯發科（2454），殖利率約4%。

00878 國泰永續高股息

追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30，本次在30檔中更換3檔，換股檔數比例為10%。

新增：聯詠、中華電、正新

刪除：南亞、聯強、華碩

前十大成分股：聯發科（4.86%）、聯詠（3.88%）、可成（3.87%）、仁寶（3.84%）、日月光投控（3.71%）、大聯大（3.7%）、瑞昱（3.67%）、聯電（3.65%）、微星（3.63%）、廣達（3.1%）

00919 群益台灣精選高息

追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數，本次在30檔中更換13檔，換股檔數比例為43.3%。

新增：創見、國產、華固、長榮航、京城銀、國票金、聯陽、世界、永信建、聖暉*、群益證、長華*、至上

刪除：東元、台肥、瑞昱、群光、京元電子、兆豐金、神基、健鼎、緯創、鈊象、瑞鼎、日月光投控、頎邦

前十大成分股：長榮（11.25%）、聯電（9.62%）、聯詠（8.78%）、聯發科（8.77%）、中信金（8.38%）、長榮航（5.23%）、世界（4.67%）、力成（4.4%）、中美晶（4.25%）、瑞儀（3.21%）

00940 元大台灣價值高息

追蹤臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，本次在50檔中更換21檔，換股檔數比例為42%。

新增：華碩、長榮航、玉山金、第一金、永豐金、健鼎、京城銀、國產、三陽工業、華固、漢翔、玉晶光、南寶、天鈺、京鼎、新日興、冠德、長虹、台表科、華立、欣陸

刪除：統一、中碳、光洋科、光寶科、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、智易、合勤控、神達、中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、南茂、寶成、巨大

前十大成分股：長榮（6.43%）、聯電（6.33%）、聯詠（5.58%）、中信金（5.3%）、和碩（4.07%）、華碩（3.99%）、長榮航（3.81%）、聯發科（3.78%）、玉山金（3.74%）、日月光投控（3.7%）

00939 統一台灣高息動能

追蹤特選臺灣高息動能指數，40檔成分股中新增及刪除各18檔，換股檔數比為45%。

新增：中華電、玉山金、長榮航、正新、統一、台灣大、遠傳、上海商銀、東元、遠東新、中華、長榮鋼、慧洋-KY、智易、貿聯-KY、中租-KY、亞翔、至上

刪除：川湖、鴻海、佳世達、英業達、瑞昱、台光電、聯發科、文曄、欣興、景碩、緯創、瑞鼎、天鈺、中光電、頎邦、緯穎、矽創、南電

前十大成分股：聯電（6.82%）、中華電（5.91%）、日月光投控（5.88%）、長榮（5.84%）、聯詠（5.49%）、和碩（4.58%）、玉山金（4.05%）、長榮航（3.87%）、正新（3.82%）、統一（3.8%）

00900 富邦特選高股息30

追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數，本次在30檔中更換19檔，換股檔數比例為63.3%。

新增：世界、群益證、中華電、元大金、台灣大、京城銀、遠傳、聯強、健鼎、國產、東元、致伸、啟碁、富邦媒、崇越、宏全、裕民、群電、欣銓。

刪除：大成、台肥、潤隆、東和鋼鐵、台積電、義隆、可成、兆豐金、中信金、神基、大立光、鈊象、家登、材料-KY、譜瑞-KY、中美晶、頎邦、環球晶、群聯。

前十大成分股：長榮（5.86%）、鴻海（5.38%）、聯發科（4.94%）、聯電（4.89%）、世界（4.85%）、群益證（4.84%）、瑞儀（4.7%）、聯詠（4.58%）、中華電（4.57%）、元大金（4.41%）

新持股名單預估殖利率最高的成分股群益證今年將配發1.33元，以今日收盤價23.55元計算殖利率達到5.64%，其餘持股平均殖利率約為4.5%。

00934中信成長高股息

追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數，本次在50檔中更換21檔，換股檔數比例為42%。

新增：統一、慧洋-KY、國巨、欣銓、群益證、永信建、富邦媒、潤泰全、遠東銀、國產、京城銀、長榮鋼、長榮航、國票金、遠百、信邦、統一超、裕融、億豐、亞泥、中租-KY。

刪除：大成鋼、華通、佳世達、超豐、可成、裕民、萬海、神基、文曄、欣興、健鼎、景碩、智易、貿聯-KY、新唐、和碩、臻鼎-KY、長科*、南電、豐泰、巨大

前十大成分股：聯電（6.94%）、聯發科（6.8%）、聯詠（6.4%）、瑞儀（5.55%）、世界（5.12%）、新普（4.63%）、中美晶（4.51%）、日月光投控（4.11%）、鈊象（4.08%）、漢唐（3.96%）

追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，50檔成分股中新增及刪除各18檔，換股檔數比為36%。

新增：智易、精成科、聯陽、信錦、中環、長華*、貿聯-KY、京元電子、環球晶、群電、威強電、大聯大、台灣大、中華電、遠傳、天鈺、美律、亞翔

刪除：鴻海、瑞昱、欣興、台勝科、日月光投控、臻鼎-KY、宜鼎、中光電、台半、崇越、瀚宇博、茂達、頎邦、盛群、矽格、台郡、樺漢、志超

前十大成分股：聯電（8.97%）、聯發科（8.91%）、聯詠（8.75%）、中美晶（8.67%）、世界（6.92%）、至上（5.29%）、新普（4.07%）、漢唐（4.05%）、瑞儀（3.96%）、可成（3.7%）

00944野村臺灣趨勢動能高股息

追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數，本次在50檔中更換24檔，換股檔數比例為48%。

新增：環泥、遠東新、聯強、億光、長榮、裕民、慧洋-KY、華南金、國泰金、遠百、潤泰全、華立、台灣大、遠傳、和碩、世界、群益證、精誠、台郡、台表科、長華*、可寧衛、中保科、中鼎

刪除：聚陽、興農、中碳、光洋科、正新、瑞昱、群光、漢唐、聯發科、榮運、兆豐金、神基、欣銓、鈊象、新日興、台勝科、瀚宇博、中美晶、新普、亞翔、合晶、精成科、力成、宏全

前十大成分股：慧洋-KY（2.69%）、長榮（2.68%）、世界（2.57%）、聯強（2.4%）、國泰金（2.35%）、億光（2.33%）、矽格（2.33%）、聯電（2.32%）、亞泥（2.29%）、瑞儀（2.25%）