買黃仁勳概念股…不如投資這檔美股名牌！ 達人：00830今年績效勝過大盤

黃仁勳報明牌，不如投資這檔美股明牌！

我們都知道AI是非常明確的科技趨勢，擁抱台股也許太過間接，倒不如直接擁抱輝達，以及美股半導體產業。

直接擁抱最簡單的方式，就是從美股知名指數入手，包括S&P 500、那斯達克100、費城半導體。

知美幫大家整理好了：

可以看到00830，追蹤費城半導體指數，他的輝達比重最高。

輝達比重高，當然報酬表現上也有所反應，今年以來：

00830國泰費城半導體 報酬超過29% S&P500指數 上漲11.04% 那斯達克100指數 上漲10.55% 台股部分，台灣加權指數上漲20.11%

想要跟上未來AI浪潮，比較下來00830會是最佳選擇，與其抱黃仁勳台股明牌，不如抱費城半導體這檔明牌！

00830除了輝達是第一大持股外，其他重要持股還包括博通、AMD、美光、高通、台積電，直接囊括半導體上、中、下游巨頭，等於是投資AI核心技術的懶人包！

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