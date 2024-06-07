市場預期今年至少會降息一次…最快9月開始？ 達人：00687B各方面皆最好選擇

美國4月PCE通膨率上周揭曉，PCE月增率為0.3%，增幅與前月持平，符合分析師預期！

這也是Fed制定貨幣政策的重要參考指標。市場解讀通膨恢復緩和趨勢，Fed降息政策空間相對較大。

FedWatch工具指出，市場預期今年Fed至少會降息一次，最快有可能9月開始降息。

知美也觀察到，上周10年期美債殖利率彈到4.6%，又來到相對便宜的位階，吸引許多資金湧入長天期美債，受益人數增加！

隨著降息聲音又再起，長天期美債交易熱度也回溫，6月也有4檔長天期美債ETF要除息！

知美整理如下表，包括00687B 國泰20年美債、00857B永豐20年美公債、00779B凱基美債25+、00764B群益25年美債。

我們從受益人數來看，其實投資人還是比較偏好20年期的美公債，以國泰00687B超過21萬人、永豐00857B超過3萬人為例。

主要也是因為天期拉得越長，波動度越大，投資上風險也比較高，所以相對來說20年期的美債較受到投資人青睞，有降息資本利得機會、且風險相對低。

知美綜合分析，從受歡迎程度（受益人數）、配息金額、配息率表現觀察，都可以看到00687B國泰20年美債，各方面都是最好的選擇。

這次00687B每單位配出0.34元，年化配息率達4.5%

提醒想要參與領息的朋友，記得最晚要在6/19日進場喔！

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