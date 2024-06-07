00940免怕配不到8％因有收益平準金？ 不敗教主分析：出道即巔峰
00940會配不到8%？他懊惱「早知道買00919」，這篇新聞說得對嗎？
我來分析一下！
平準金不是你想配就能配的，過去一年00919規模從百億迅速膨脹到千億，為了避免股利被稀釋就需要平準金。
00940出道即巔峰，申購期間就募集了1700多億，上市後規模成長不大，就算配平準金也不會有多少。
00940因為剛上市沒有累積到資本利得，而且股價低於發行價也不能配資本利得。所以只能配發成分股的股利。
但是現在股價太高，所以殖利率就不會太高啦！
反觀00919因為股價遠高於發行價，而且過去累積很多的資本利得，所以可以配發比較多的股利，因此可以維持很高的殖利率，這是它遠勝00940的地方。
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