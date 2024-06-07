00878金雞母他堅持一張不賣！ 達人「繼續幫我下金蛋」：股息再投入持續複利

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聯合新聞網／ 蜜蜂爹
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

00878買在微笑曲線

大家好我是蜜蜂爹，這集來聊聊，爹最愛的高股息ETF

還記得爹2023/07/26的貼文嗎？

當時00878隨著AI浪潮漲到22元，那時也有一些聲音說，存股居然變飆股了！畢竟短短幾個月的價差，足以抵過3-4年的配息，讓有些朋友動了想賣出存股的衝動。

因此紛紛有聽到朋友問爹：

「這麼高還能買嗎？」

「這個高是否要先賣等低接呢？」

「要不要暫停定期定額啊？」

一率回答：

「買進前有定好投資策略嗎？」

存股派

不管漲跌

持續投入

累積張數

長期投資

時間複利

價差派

低買高賣

有賺就跑

入袋為安

短線價差

多元配置

定好自己的投資策略才是最重要的！而00878爹就是把它當小金雞母，讓它持續配息與複利！拿到配息的當下爹有兩種方式：

1.股息再投入00878，持續複利

2.撥一點獎金犒賞自己的存股動力

00878的選股邏輯

母體為MSCI 台灣指數，並進行以下四層篩選：

1.篩選MSCI ESG 評級達 BB（含）以上之個股

2.選擇市值大的個股（7億美元以上且年度每股盈餘為正）

3.根據選樣期間的各期現金股息殖利率排名，並剔除最後10%之股票

4.透過股利分數計算，公式為：0.25*過去12個月年化股息殖利率+0.75*過去三年平均年化股息殖利率，透過計算出股利分數，並依各股利分數加權，作為各股權重分配之標準。

綜合上述條件篩選出的30檔大市值成分股，這點新的9字頭高息ETF很不一樣！

現在高股息ETF越來越多，讓投資人有非常多樣化的選擇，也算是一種福音呢！爹之所以選擇00878當成我的小金雞母，主要原因是它選股邏輯除了納入ESG外，也透過過去三年的平均股利年化股息殖利率來計算分數納入成分股，比起部分高股息ETF是用「預測」未來殖利率的方式來篩選成分股，爹反而更喜歡這種透過過去成績表現，來篩選納入成分股的方式！

這並沒有好壞與對錯之分，單純是個人偏好...不過爹還是建議大家，不管是哪一檔ETF，都建議了解一下該ETF的選股邏輯，認真一點就是去看官方的公開說明書做些功課！

也希望大家都可以養大屬於自己的金雞母，讓現金流可以源源不絕！

（以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險）

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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