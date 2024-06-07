台股ETF 規模衝新高

台積電股價逼近900關卡，帶動台股大漲逾400點，連帶台股ETF跟著大放異彩。其中，元大台灣50（0050）、富邦台50收盤價及規模雙雙也刷新新紀錄，元大台灣50規模一口氣飛越4,000億元大關、富邦台50亦將叩關千億元，推升台股ETF規模衝上2.22兆元創新高。

受惠台積電大漲激勵，多檔台股ETF紅通通，共計13檔台股ETF收盤價改寫歷史新高，如元大台灣50、富邦台50、元大台灣高息低波、富邦特選高股息30、富邦公司治理、凱基優選高股息30、中信成長高股息、富邦科技、永豐優息存股、元大MSCI台灣、中信臺灣智慧50、元大電子以及富邦摩台。而元大台灣50、富邦台50、富邦科技、元大電子今年以來含息價格漲幅更是超過三成。

6日收盤創新高的台股ETF

人工智慧（AI）旋風帶動台股大漲，加上資金持續流入，高含積ETF近期表現尤為突出，追蹤台灣50指數的ETF規模首度突破5000億元，其中，元大台灣50規模達4,066.54億元、富邦台50也達980.89億元，雙雙改寫新猷，關鍵就於追蹤指數的台積電權重高達53%。

元大台灣50是最老牌的台股ETF、也是目前國內ETF中規模最大一檔，近期法人資金積極布局，連續三日申購破百億元，合計本周淨申購達695.9億元，推升規模跨過4,000億元關卡不僅刷新自身新紀錄，也創寫下台灣ETF新頁；同時亦推動元大投信旗下台股ETF總管理規模突破兆元大關，達1.02兆元，為首家台股ETF規模破兆的資產管理業者。

元大台灣50自2003年6月30日正式掛牌，當日收在37.08元，經過逾20年，截至昨日收盤價已達174.2元。而富邦台50在台股ETF中費用率相對低廉，吸引追求長期穩定報酬為目的的投資人，4月台股回調時，眾多新投資人加入定期定額行列，定期定額數單月大增逾萬人，趕超高股息ETF。