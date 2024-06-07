他哀號：006208被套在100元！網笑了：ETF仔更希望跌到萬五

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論006208。（本報系資料庫）
網友討論006208。（本報系資料庫）

台股6日再度創下歷史新高，由台積電（2330）帶頭攻，多頭發威下跳空飛揚，盤中最高21,970.63點，收盤指數21,902.70點，漲417.82點、漲幅1.94%。有網友投資006208，他抱怨自己「套在100」，其他人卻不以為然，直言「ETF仔反而比較希望跌到一萬五，滿手現金等著歐印還有正二，韭菜真的不用特別發文」。

上周61檔台股ETF中受益人增加的有32檔，其中台股ETF新秀00946群益科技高息成長ETF一周增加11,206人最具人氣，其他周增加前五名依序為006208、00921、0050、00915，整體來看，高息型與市值型皆受投資人喜愛，即使大盤創新高也不影響存股族的持續買入。

一名網友在論壇Dcard貼文表示，他投資006028，不過股價下跌，他自認「被套在100元」，無奈說「怎麼沒人討論006208了？」

其他人則留言「E TF有在被套？越跌越爽啊」、「一切的一切我預告在前，100以下的006208是天上掉下來的禮物」、「因為沒什麼好討論的啊市值型要討論啥，而且一直講006208又有人要靠邀怎麼不開個006208版」、「持續買進+長期持有，沒有在賣的啦，明天就算股市腰斬，006208從100跌到50，帳面總報酬變-28%也沒差，我買爆」、「整天把市值ETF當仙丹的真的傻逼，還有人鼓吹什麼隨時買都可以」。

還有人留言「年輕人的話請買正二，買什麼6208」、「掉下來就怎樣，加碼啊 不過他上一百後我就沒加碼了，這幾天又掉下來給我撿，讚啦」、「逢跌必入，好期待它跌啊」、「直接大戶投定期定額扣款存股存起來」、「拜託跌多一點，看能不能像當初殺到萬二」、「ETF不就長期抱，要討論什麼？」

006208富邦台50 Dcard ETF 台股 韭菜

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