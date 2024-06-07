00940會配不到8%？他懊惱「早知道買00919」 網曝1招可解

ETF好熱！根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加20,853人，增達837萬人，為連續14周創新高。PTT網友討論00940配息，他指出，00940配息8%機率不高，不如投資00919。其他人則安慰他，「還有平準金啊」。

今年新成立的5檔台股ETF包括00946群益科技高息成長ETF、00943兆豐電子高息等權、00944野村趨勢動能高息、00940元大台灣價值高息、00939統一台灣高息動能，清一色都是月月配高息型，這5檔高人氣的台股ETF上市後表現更引人注目。

一名網友在PTT貼文詢問「00940配息有辦法配出8%嗎？」他在申購時為搶便宜買進，想不到掛牌後面臨破發，本來期待配息可達8%，但他試算，「以昨天的收盤價來看9.84來看，8%*9.84=0.7872，0.7872/12=0.0656，一個月要配到0.065」。

該網友說，以目前來看沒有價差可配，今年息收也會年減，若要滿足8%水準不容易，他懊惱表示，「當初該把這筆錢拿去買919的，現在看到919配息到0.7，算下來年化10%，股價表現也很不錯，公布配息後又撿不到便宜的價格了，想再買只能等除息了嗎？」他打算等00940走回掛牌價，就脫手轉買00919。

其他人則留言「破發的狀態下我看4%都很拚了，看看他的成分股」、「前半年應該配很爛」、「940第一次配如果沒有0.07~0.08，賣壓應該很大」、「配到8%？搶銀行吧」、「等940漲回發行價，919又上去了，你還是買不下手」、「應該不會配資本利得，今年我猜年化只能配4%」、「下跌有加碼的人，現在已經沒賠了好嗎」、「940換股後也還沒有起來」、「8%本來就是騙散戶的」。

有人安慰他「可以配平準金，不怕」、「有平準金，愛配多少就配多少」、「可以先配平準金啊」、「別忘了還有平準金」、「建議不要管配息，要看本體」、「拿本金來配啊」。