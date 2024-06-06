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00936預計配0.25元…年化配息達16％多！ 成交量激增「溢價超過1％別追高」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。 中央社
台股。 中央社

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）預計6月18日進行除息，最後買進日為6月17日，收益分配發放日為7月8日，本次配息金額從前次的0.16元拉升至0.25元，配息金額創新高，無動用平準金配發，以5/31收盤價18.1元計算，年化配息率高達16.6%。00936前二次除息皆是於除息日當日即完成填息。

而為避免ETF配息受規模增加而稀釋等影響，00936加入收益平準金機制於6月3日獲得主管機關核准，將自7月30日起生效，也就是說，最快在8月除息時就能開始動用收益平準金作為ETF配息的來源之一。

宣布預計配息隔一天（4日）成交單日高達9.9萬張，推升規模一舉突破50億關卡，來到56.24億元。（單日淨申購9.23億元，創掛牌以來次高）

5日更是成交10.5萬張；今日也有9萬多張成交量。

但00936也因此出現溢價情況：

5日收盤價格為19.13元，但台新投信官網顯示的預估淨值為18.53元。

今日收盤也同樣有溢價情況幅度達1.83％；收盤價格為18.91元，台新官網顯示的預估淨值為18.57元，溢價0.34元。

在此之前，提醒投資人，台股ETF合理折溢價在0.5%以內，投資人宜密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，因市價終究會往淨值靠攏，宜留意兩者收斂的風險。

00936台新臺灣永續高息中小型ETF 收益平準金 月配息 淨值 溢價

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