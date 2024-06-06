5檔月配高息新兵 科技高息最受寵、受益人與規模雙增

近日在6月將除息的台股ETF相繼公告配息金額下，令台股ETF話題持續沸沸揚揚，今年才新掛牌的5檔台股ETF，雖然尚未開始配息，但在近期台股市場熱絡，及月月配議題延燒下，也持續受到投資大眾的關注。以這5檔近期規模與受益人變化來看，又以科技高息主題最受歡迎，顯見在近期科技展題材加持，及AI科技發展成長性看好下，經營實力與獲利能力優異的台灣科技股格外受到市場偏愛，相關ETF也持續吸引投資者布局。

檢視這5檔產品近一周規模與受益人數增減狀況，以（00946）群益科技高息成長人氣最旺，規模與受益人數雙增，規模增加8.21億元、受益人數大增11,206人；同一天掛牌的（00944）野村趨勢動能高息表現也不俗，近一周規模增加2.84億元、受益人數增加1,597人；5月20日才掛牌的（00943）兆豐電子高息等權雖然規模小降，不過受益人反倒增加523人。值得留意的是，00946、00943仍持續是這5檔產品中，價格維持在發行價以上之ETF。

財富管理專家指出，00946為今年5月才上市的台股ETF，成分股篩選訴求精選優質科技高息股，是第一檔將外資認同度納入考量的ETF，因能獲得外資青睞並長期持有的科技股勢必在企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可，形同為選股品質多加一層把關，在高息股的篩選方式上，也以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，以力求精準高息，因此在這波由AI掀起的科技熱潮，及台灣投資者對存股收益需求旺盛之下，其產品定位有助投資者兼顧收益與成長，上市以來規模與受益人數皆有顯著增長。