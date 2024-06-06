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存股3大法則...適合每個人？理財專家：死抱不放不是投資、飆股可以賣掉

聯合新聞網／ 財經雪倫
存股也是投資的一種方式，重點在於能夠讓生活有更多的資金可以妥善使用。台股示意圖／聯合報系資料照片
存股也是投資的一種方式，重點在於能夠讓生活有更多的資金可以妥善使用。台股示意圖／聯合報系資料照片

存股三大法則

1、72法則：用72除以殖利率為資金成長一倍所需時間。假設殖利率為8%，每9年資金成長一倍。

2、4趴法則：每年希望可以領到的被動收入除以4%為所需投入的資金。假設希望每年有100萬息收，就要投入2,500萬。

3、殖利率X年數＝需要回本的時間。假設殖利率為5%，則20年後為零成本。

大家怎麼看這三大法則呢？每個人的狀況不同，雪倫覺得存股不是死抱著不賣，「超過預期的資本利得，存股變飆股」、「存股標的發生異質」、「需要用錢時」還是可以賣。

畢竟，投資就是為了賺錢，賺錢就是為了拿來過好生活。

找到適合賺錢的方式最重要，對於熟悉股性的雪友，賺資本利得也是個方法，還可以激活生活樂趣。

◎本文內容已獲財經雪倫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

存股 投資人 資本利得

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