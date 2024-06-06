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小資族開心月領股息...卻忘了隱藏成本！達人曝1招免扣匯費：線上就能申辦

聯合新聞網／ 小弱肌理財中
存股族越來越多，小心領股息的時候被多扣匯費沒察覺。股市示意圖／中央社
存股族越來越多，小心領股息的時候被多扣匯費沒察覺。股市示意圖／中央社

我們在領股息時常常忽略了一個隱藏成本，那就是匯費的產生，如果你的股息是季配或月配影響更大，這篇就讓小弱肌教教你怎麼做才不會產生匯費。

匯費是什麼？

簡單來說是轉帳的手續費，如果你的ETF保管銀行和股息入帳銀行不一樣就會產生匯費，想要避免這項費用的產生只要將入帳的銀行跟保管銀行改為一致就好。

目前可線辦理的有元大投信、群益投信、復華投信、國泰投信、中信投信、富邦投信期待其他家之後也會陸續跟上。

各家投信線上辦理的方式都差不多，只要點入連結按照指示操作就好了並不會太困難，如果還是不知道要怎麼辦也可以致電客服詢問。

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0050元大台灣50 0056元大高股息 006208富邦台50 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00881國泰台灣5G+ 00919群益台灣精選高息ETF基金 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息

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