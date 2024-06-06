小資族開心月領股息...卻忘了隱藏成本！達人曝1招免扣匯費：線上就能申辦
我們在領股息時常常忽略了一個隱藏成本，那就是匯費的產生，如果你的股息是季配或月配影響更大，這篇就讓小弱肌教教你怎麼做才不會產生匯費。
匯費是什麼？
簡單來說是轉帳的手續費，如果你的ETF保管銀行和股息入帳銀行不一樣就會產生匯費，想要避免這項費用的產生只要將入帳的銀行跟保管銀行改為一致就好。
目前可線辦理的有元大投信、群益投信、復華投信、國泰投信、中信投信、富邦投信期待其他家之後也會陸續跟上。
各家投信線上辦理的方式都差不多，只要點入連結按照指示操作就好了並不會太困難，如果還是不知道要怎麼辦也可以致電客服詢問。
聲明：本帳號所分享的所有內容都非投資建議單純為自己的紀錄分享，投資理財請謹慎小心，量力而為！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言