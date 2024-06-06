00878殖利率低於00919…該舊愛出清換新歡？ 專家：ETF沒必要別亂賣！

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聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

00878於五月公布最新一季的配息為0.51元，以除息日昨收價計算，其現金殖利率為2.16%，加上前一季的配息0.4元，現金殖利率1.78%，累積配息已達0.91元，現金殖利率3.86%。

接著00919也宣布六月份要配息0.7元，股息將於6/24 除息，現金股利將於7/15 發放，連同過去兩季越來越高的配息金額（2023 Q3配0.55元、2023 Q4配0.66元），目前已累計配出1.91元，現金殖利率7.42%。

00919有望年配息超過10%，而其今年的股價也從22.21漲到目前的25.86，可說是股息與價差都有不錯的收穫。

越來越高的配息與成長的股價，符合多數存股族的目的，只要沒有賣出持股，不只帳上未實現獲利增加，每一次的配息，相對於過去買入時的成本，殖利率也越來越高。

譬如00878要配0.51元，相對於2023年2月的股價17.16，當時買進的持股，相當於這次配息殖利率有3%。又如00919這次要配的0.7元，相對於2023年6月的股價20.32，這次配息殖利率相當於有3.4%，股份持有越久，配息金額越高，相對殖利率就越高。

所以，手上的ETF若無必要，不要隨便賣。

◎本文已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 殖利率

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