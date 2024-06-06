台股2萬「相對高點」…且確定降息？ 不敗教主：00687B先卡位領高息再賺資本利得

道瓊破4萬點，台股破2萬點，大漲固然開心，但是當股市瘋狂時我要謹慎啊，這時候應該做好股債平衡配置，降低投資風險並抓住未來降息的趨勢。美國政府公債應該是最安全的投資了，但是美債ETF這麼多要怎樣挑選呢？

國泰美債20年（00687B）沒有大幅溢價（不會買貴），季配息的年化殖利率已經超過4%，並且將於6/20除息，每單位配出0.34元，換算下來年化殖利率就是4.5%，可以說是非常甜，現在布局美債是先領高息，同時也卡位降息時的資本利得機會，提醒參與配息最晚要在6/19買進或持有。

至於為什麼要選長天期美債，因為存續期間越長對利率越敏感，降息時所帶來的資本利得空間就越大！以00687B為例，目前平均存續期間為16.44年，等於未來殖利率下降1%，有機會上漲16.44%。

而且國泰投信為了保障投資人配息不被稀釋，去年就和主管機關爭取到4檔債券ETF納入收益平準金機制，包含00687B（國泰20年美債）、00761B（國泰A級公司債）、00725B（國泰投資級公司債）、00726B（國泰5Y+新興債）。

為何要有平準金？去年以來債券ETF受到投資人的喜愛，導致規模持續成長，當然就有可能稀釋股利，納入平準金就可以避免股利被稀釋，而維持股利的穩定，對於需要穩定股利收入的投資人來說，可以說是一件好事！

再來就是這4檔債券ETF也可以增配資本利得項目了，對穩定股利來說也是利多。簡單來說，如果將來因為降息，導致債券價格上漲而賺到價差，價差也可以用來配息，國泰投信算是超前部屬，目的還是維持債息的穩定性。

投資人最關心的還是美國何時降息？其實就算不降息，現在的利率在高點，表示投資人可以領到高配息，從下圖可以看出00687B在2023年全年的殖利率達到4.12%，且今年上半年的殖利率已經達到2.23%。

Fed於台灣時間 2024/05/02（四）公告，持續將美國聯邦基金利率維持在5.25%～5.50%區間，根據FedWatch最新資料，市場已經修正2024年降息預期，認為最快降息時間點將落在11～12月之間。從聯準會的利率點陣圖可以看出，未來還是會進入降息循環，由於債券的價格跟利率呈反比，所以降息時債券的價格就會上漲，投資人就有機會賺到資本利得。

我常常說「股價會說話」，看一下00687B的股價走勢，2022年美國大幅升息後股價一路往下修正，但是當聯準會停止升息後，股價也開始在低檔盤整，而且常常交易量大增，表示許多投資人選擇在低點進場布局，除了領高息還可以等待將來聯準會的降息行情。

另外，也可從00687B的追募次數看出它受歡迎的程度，從去年10月以來就追募了8次，是所有美債ETF中最多的，所以規模也不斷成長，今年以來已經翻倍，增加超過730億元。加上00687B折溢價一直很穩定、不會買貴，因此成交量也是最大的。

投資股票，請把風險擺在第一，慢慢的走真的比較快。股神巴菲特說：「當大家貪婪時我要恐慌」，看著現在股市在歷史高點，風險意識還是要擺在前面的。股債平衡配置就是降低風險的好方法，將部分資金配置在不可能倒閉的美國政府公債（00687B），除了安穩的領息之外，還可以等待未來的降息行情，可以說是「可攻可守」的投資配置。

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