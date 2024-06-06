00878僅7天就填息！成為達人核心存股5關鍵：非飆股無所謂、穩定是首要

國民高股息ETF00878好夯！規模上看三千億元，受惠人數高達近130萬人。既然殖利率不差，又能分散持股降低風險，還可以節稅，那我還有什麼理由不買它？

所以我從2024年3月開始建倉，目前也累積了43張，會先養大這一檔為主，預計到2025年建倉100張。

為什麼是先存00878？

思考後我歸納出五個結論：

1、規模夠大，流通性高 2、金融股佔比高達21％，穩定成長。金融股屬於壟斷事業，有它坐鎮我比較放心。 3、與新秀高股息ETF持股重疊度較低，比較不會有齊漲齊跌的現象。 4、具有抗跌特性，如2022年大盤下跌18％，追蹤指數只下跌了8％，符合我穩定核心的特質，是我最重視的原因。 5、填息夠快，這次除息後7天就填息。平均填息日期為4.5天，夠快。

雖然年化殖利率不是最高，但有超過7％，個人覺得很夠了。

在這一波大多頭浪潮下，上半年前兩季就配出了0.91元，保守估計今年也有1.6～1.7元的水準。

本次指數新增了兩道濾網，加強了00878的配息穩定度，個人覺得雖然排除了成長股的可能性，但作為核心持股，穩定才是首要考量。

當然我不只有買00878，小孩子才做選擇，市值型、高息型我、主題性我都要！

但00878也來到了歷史新高的價位，想買入的朋友可能手腳要放慢一點。千萬不要大手一揮就ALL IN了，小跌小買，大跌大買，股市裡不會天天過年，買綠不買紅，大漲就看戲，這就是存ETF的鐵則。

*以上僅為個人投資計畫，不代表投資建議。每人狀況不同，投資風險請謹慎評估！

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