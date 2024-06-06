00919配息0.7、00918領0.8元！6月高股息仍續強 小資族注意1投資點：市值型更優勢？

國民高股息ETF00878好夯！規模上看三千億元，受惠人數高達近130萬人。既然殖利率不差，又能分散持股降低風險，還可以節稅，那我還有什麼理由不買它？ 所以我從2024年3月開始建倉，目前也累積了43張，會先養大這一檔為主，預計到2025年建倉100張。

2024-06-06 09:20