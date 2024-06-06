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00919配息0.7、00918領0.8元！6月高股息仍續強 小資族注意1投資點：市值型更優勢？

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
6月許多高股息ETF要除息，配息能否創新高是不少存股人關注的焦點。台股示意圖／聯合報系資料照
6月許多高股息ETF要除息，配息能否創新高是不少存股人關注的焦點。台股示意圖／聯合報系資料照

四月的時候0056再次領頭調高配息，五月緊接著00878跟配0.51元創新高，六月的配息是否能持續創高呢？

目前已公布六月配息檔次

凱基優選高股息30(00915)：0.58

大華優利高填息30(00918)：0.8

群益台灣精選優息(00919)：0.7

兆豐龍頭等權重(00921)：0.58

至於莎莉的00919公佈配息0.7元，預測成功且年化殖利率依然維持10%以上，高股息今年的表現確實是可喜可賀。

不過莎莉溫馨提醒，若在追求總資產成長幅度的你，市值型ETF還是相對較佔優勢。

◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00896中信綠能及電動車 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00921兆豐龍頭等權重

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