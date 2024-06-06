00919配息0.7、00918領0.8元！6月高股息仍續強 小資族注意1投資點：市值型更優勢？
四月的時候0056再次領頭調高配息，五月緊接著00878跟配0.51元創新高，六月的配息是否能持續創高呢？
目前已公布六月配息檔次
凱基優選高股息30(00915)：0.58
大華優利高填息30(00918)：0.8
群益台灣精選優息(00919)：0.7
兆豐龍頭等權重(00921)：0.58
至於莎莉的00919公佈配息0.7元，預測成功且年化殖利率依然維持10%以上，高股息今年的表現確實是可喜可賀。
不過莎莉溫馨提醒，若在追求總資產成長幅度的你，市值型ETF還是相對較佔優勢。
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