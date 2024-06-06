00878、00929、00919…三檔如穩重可靠的老員工！ 小師傅：珍惜生命遠離職場

目前有三份收入來源：

1.本業收入：44k（一個月工時180小時） 2.計程車收入：約55k（一個月工時160小時） 3.股息收入：117k（一個月工時4小時）

其中，第一份本業是目前收入最低的，且這份本業工作是我花最多的勞力和精力的。反而第三份股息收入是我每天花最少時間在上面的，而且我還不需要面對各種鳥事情。每月每季還都會固定配發錢錢給我。

從2023年1月31日開始，我執行了存股計劃，僅用不到兩年的時間，年股息收入已經達到140萬。在此之前，我嘗試過市值型投資和波段操作，最後感覺資產也沒增加多少，忙進忙出的，最後也是白忙一場。真的還不如穩穩領息就好了。

現在，我有三個投資組合，每個都像是努力工作的員工：

1.00878：穩定又成熟的員工（520張） 這個投資組合如同一位穩重可靠的老員工，總是穩定地提供穩定的股息，讓人放心。 2.00929：衝動又專一的員工（121張） 這個投資組合像一位熱情洋溢、專注工作的員工，雖然偶爾有些波動，但總是全心全意地帶來高回報。 3.00919：積極又愛學習的員工（20張） 這個投資組合則是一位積極進取、樂於學習的新員工，不斷提升自己的能力，為未來帶來更多成長的可能性。

投資ETF的好處是讓投資人只要懂得看一個大方向。比如一個國家的指數方向，一個產業的方向，一個投資策略（比如ESG？比如高股息？比如市值型）的方向。如果連選ETF都可以選到別人獲利你虧錢，那可能要看一下自己選擇時有沒有弄錯什麼了。

財務自由

遠離職場

珍惜生命

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