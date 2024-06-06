中信五檔債券ETF 納入收益平準金機制

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中國信託投信具收益平準金機制的債券ETF的中信優息投資級債（00948B）已於上周完成募集，中國信託投信宣布旗下五檔債券ETF加入收益平準金機制，將可讓配息達到更穩定的效果，以合理且公平對待追求穩定配息的長期投資人。

債券ETF近年來深受投資人青睞，國內首檔千億級、月配息機制的中信高評級公司債（00772B），從2023年至今已四度追加募集額度，而同為月配息機制的中信優先金融債（00773B）與季配息機制的中信全球電信債（00863B）亦分別有二次及一次的追加募集額度，顯見投資人對於資產品質佳的投資等級債ETF需求若渴，投資熱度依舊不減。

為公平對待追求穩定配息的投資人，中國信託投信此次將旗下五檔債券ETF：中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）、中信投資級公司債（00862B）、中信全球電信債（00863B）、中信ESG投資級債（00883B）7月11日開始實施收益平準金機制，預期納入後將可增添這五檔債券ETF配息的穩定性，提供投資人相對穩定的配息來源。

此外，中國信託投信亦將中信ESG投資級債（00883B）的收益分配頻率，從季配息（2、5、8、11月）修訂為月配息，以因應投資人對於現金流規劃的需求，亦自7月11日起實施，可留意的是因調整為月配息機制，7月底將進行收益分配評價。

中國信託投信表示，債券ETF投資夯，因有創造穩定現金流的機會，近來成為投資人資產配置的重要選項，常常出現除息前夕的大量申購而導致債息被稀釋的問題，惟納入收益平準機制後，當達到收益平準金的啟動標準時，且符合實際配息率低於參考配息率，以及有稀釋配息率之虞時，即可將部分收益平準金加入該期的配息中，具有發揮平穩配息的作用。

以近來債市變化來看，隨著美國聯準會2022年以來快速升息下，債券價格已來到底部，且目前債券殖利率也到相對高點，吸引投資人持續透過債券ETF來掌握投資契機。中國信託投信建議，現階段布局違約率較低、擁有較高評級的投資等級債ETF，除了有機會爭取更佳的高息收機會外，同時也能讓資產品質多增添一層防護網。

債券ETF 月配息

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