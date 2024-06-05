台股ETF 科技高息型夯

近日台股ETF配息話題沸騰，檢視今年新掛牌的五檔台股ETF近一周規模及受益人，以群益科技高息成長（00946）規模增加8.21億元、受益人數增加1.1萬人最多，同天掛牌的野村趨勢動能高息表現也不俗，近一周規模增加2.84億元、受益人數增加1,597人。

另外，5月20日掛牌的兆豐電子高息等權，雖然規模小降，不過受益人反倒增加523人。

今年來上市五檔台股ETF概況

以這五檔產品近期規模與受益人變化來看，又以科技高息主題最受歡迎，顯見在近期科技展題材加持，以及AI科技發展成長性看好下，經營實力與獲利能力優異的台灣科技股格外受到市場偏愛，相關ETF也持續吸引投資者布局。

群益投信表示，隨著AI科技題材持續發酵，包括AI伺服器推陳出新，帶動散熱、機殼等零組件規格升級，晶片設計與代工同樣持續為市場焦點，而台灣科技公司又正好在全球供應鏈中占有關鍵地位，受惠程度高，後市表現可期，且當中又不乏願意大方派息與投資人分享獲利成果的科技企業，建議投資人也不妨透過側重科技高息股的ETF來參與行情。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示， 野村趨勢動能高息ETF自5月21日完成換股以來，航運類股漲幅優於整體電子類股與大盤，因而使得個別航運股比重增加。

以產業分布的歸納結果來看，目前電子類股仍占大宗、但比重下降，而在非電子類股有望具備「強勢高息股」潛力的比重明顯增加，例如金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨等，亦即在2022年底以來電子股領軍大漲後，不少電子股漲多使得股利率下滑，而非電子中同時符合「動能」與「股利」綜合篩選而名列前茅的個股數量增加。

從近期市況來看，台股類股輪動明顯且加快，尤其4月1日國內電費調整帶動的物價上漲與升息題材，抑或是4月3日大地震後的基建與都更需求，以及持續緊張的中東地緣政治帶漲運價等等，多樣化題材持續發酵中，上述新興投資主題均可望嘉惠相關產業的公司股票，未來後市可期。