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台股ETF受益人837萬創高 00946周增萬人最旺

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近一周台股ETF受益人增加前十名。（資料來源︰CMONEY、2024/6/5、受益人2024/5/31）
近一周台股ETF受益人增加前十名。（資料來源︰CMONEY、2024/6/5、受益人2024/5/31）

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加20,853人，增達837萬人，為連續14周創新高，進一步觀察，上周61檔台股ETF中受益人增加的有32檔，其中台股ETF新秀00946群益科技高息成長ETF一周增加11,206人最具人氣，其他周增加前五名依序為006208、00921、0050、00915，整體來看，高息型與市值型皆受投資人喜愛，即使大盤創新高也不影響存股族的持續買入。

據了解，今年新成立的5檔台股ETF包括00946群益科技高息成長ETF、00943兆豐電子高息等權、00944野村趨勢動能高息、00940元大台灣價值高息、00939統一台灣高息動能，清一色都是月月配高息型，這5檔高人氣的台股ETF上市後表現更引人注目，在受益人數表現部分，00946一枝獨秀，成立以來周周增，人氣扶搖直上。

理財達人指出，00946之所以備受投資人喜愛，在於科技與高息是台灣投資人喜愛的兩大投資主題，加上月月配及有複製00919成功經驗的加持，成立後受益人數持續增加。

理財達人說，00946成分股篩選方式精進，有別於多數高股息ETF投資範圍以全產業為主，00946聚焦於科技產業，並從中選出成長性與股息配發能力俱佳的科技高息股更是第一檔將企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可的外資認同度納入考量的ETF，在高息股的篩選方式上，也以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，更有效掌握科技成長趨勢，也同步擁有高息來源。

群益科技高息成長ETF（00946） 經理人洪祥益表示，在AI趨勢加持下，台股頻創新高，台灣在半導體方面更擁有完整的上、中、下游產業鏈，也是當前各國高速發展AI下的重要技術合作與供應夥伴，電子股既是台灣所有產業中獲利與成長性最強的產業，在股利發放金額上也最為大方，科技股今年料進入EPS加速成長期，電子股後市表現亮眼，現階段正是進場布局好時機。

洪祥益認為，目前台股上市融資水位處於高檔，仍須提防大盤漲多後的修正風險，較佳投資策略仍為分批布局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置參與本波台股多頭行情。

00946群益科技高息成長 ETF 台股

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