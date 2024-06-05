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00918配息創新高...靠ETF養房真可行？達人：不動產不會增大、股票會變多

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
靠ETF養房可行嗎？台股示意圖／聯合報系資料照
靠ETF養房可行嗎？台股示意圖／聯合報系資料照

台灣人超額儲蓄節節創高，豐沛的資金不是買股票就是買房子！這也導致不論是股市或是房市通通都熱鬧非凡。今天阿格力想跟大家聊聊，如果你手上有一筆錢，到底應該先投資高股息ETF、還是先把房貸繳掉？00918去年受惠AI大漲一波，今年還有機會嗎？

以下為影音內容：

最近因為新青安、FOMO買盤的關係導致許多預售屋賣到封盤；翻看央行存款餘額，2009年大約29兆，2023年已經翻倍到58.67兆，所以出現「台灣錢淹腳目，房市股市直直漲」的誇張情況。

ETF的新展望

因為通膨的關係，錢如果只是閒置放著，實質購買力會逐年下降，許多人會轉往投資股票，但個股要會賺錢不僅研究資料要做足、運氣也要好，不然時常會出現被主力洗下車，腳套之後卻一飛衝天的情況。不過ETF就比較能避開這種狀況。

如今報酬率超過雙位數的高股息ETF比比皆是，ETF就是一籃子的股票集合，在大盤持續走高的情況下，市值型大的公司報酬率自然也不會太差；而且如果選股中有股票發生問題，例如帳太高、財報有狀況等等，也都有汰換制度，減少一定的風險。

把錢放在高股息ETF，想要靠錢滾錢、繳房貸可行嗎？

以大華優利高填息30（00918）為例，從2022年掛牌以來自今年5月24日為止，其資本利得含息報酬，已經達到8成，股息報酬約2成、剩下6成為資本利得。

目前高股息ETF，以更進一步的汰換機制，產生更多的資本利得來配息，所以許多高股息ETF的殖利率都不斷創新高；前年、去年基期期間，AI股高漲，導致許多AI股都從成分股中被剔除，00918至今為止的含息報酬率也有到17%，就是高股息ETF兼具了股息跟資本利得的表現。

高股息ETF最大的優點就是來自現金流股息，股息不論是要再投入ETF增加持股部位，或是用在「買房」、償還房貸上都可以創造出更多的效益；利用股息還房貸，這樣可以使自己本身的金流有更彈性的運用。

高股息ETF填息能力很重要

00918的成分股選股上，會以過去15次都有成功填息為標準，近4季的配息屢創新高之外，填息天數也不斷縮短，上1次更是3天就完成填息。而今年第2季的配息比上次還高，配出0.8元，再次證明選股邏輯的強悍之處，也更能展望下半年的配息底氣。

錢要先還房貸還是投資？

以個人觀點來說，會優先選擇投資ETF，以100萬的金流、房貸利率2%計算，目前市場上不少高股息ETF殖利率都超過2%，如果今錢放在ETF，可以創造更多資金，運用上也比較靈活。

就算要背房貸利息，但ETF領到的股利更高，也可以抵銷掉利息的壓力。此外，還也一個原因即是「現金購買力會下降」，雖然買房後會有房貸，但是房貸利率波動極低，且市場上也沒有升息的徵兆，那麼借「未來的錢」來購買「現在的商品」，就是在維持自身的購買力。

同樣3萬元，現在與5年後能買到的東西勢必減少，以實質購買力作為考量，先把錢拿去投資，不要急著還款，也是一種善用資金的選擇。

房地產上，就算先還完款，房產也不會因此增值，但若是將錢持續投入ETF，持股部位會增加，以ETF養房，不僅能減輕現金流的負擔，還能擴大報酬。

目前台灣景氣對策燈號是黃紅燈，代表景氣仍持續上揚，投資股市前景可期。不過畢竟是投資，投資一定會有風險，難保會不會出現「黑天鵝」，像是疫情、中美貿易戰等狀況，雖說危機就是轉機，但投資人還是要做好自身風險評估。

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00918大華優利高填息30 ETF ETF 房貸 買房 高股息

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