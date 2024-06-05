0056預計下季配息0.9元？ 存股哥：現階段火力集中加碼00929因性價比最高

存股領息讓你擁有被討厭的勇氣以及選擇的權利，因為有源源不絕的被動收入，我才敢降職減薪開始半退休生活，自從降職後心境更開闊了，上班更好玩了，每天時間過得更快了，考試都可以考一百分了。

今年已即將進入第三季，7月配息的00713、00919、00929都已公告配息金額，就下來就換8月的0056了，繼00713、00919股息預估陸續失準，今天再來預估0056本季配息，我猜配息0.9，我覺得這次不會再猜錯了。

4/16時0056配息加碼到0.79，當時年化殖利率預估8.4%，股價38.49，到今天為止股價已漲到40.01，以目前市場氛圍來看，股息跟年化殖利率都會陸續往上提升，所以股息提升到0.9、年化殖利率提升到9%應該是合理預估才是。

我目前持有26.48張56，成本37.43帳面+$68,318，如果配息0.9那我8月可以拿$23,832，加上第一金及00929，8月股息總額應該可以到8萬上下。

0056配息月份為2、5、8、11，其中8月有金融股股息，但2、5、11月對我來說就算度小月了，加上00929的話只有大概2萬多3萬左右，其他月份穩定破4-5萬問題不大。

也因為如此我目前才集中火力加碼00929，讓所有月份的總股息數都可以平均得到提升，我自己認為現階段買00929對我來說的性價比最高，當然其他標的肯定是會繼續增加張數的，永無止境的累積資產跟股息才是我的目標。

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